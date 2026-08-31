Google Maps переименовали озеро Онтарио в Озеро Америка для пользователей в США
- Google Maps переименовали озеро Онтарио в Озеро Америка для пользователей в США.
- Соответствующий указ подписал Дональд Трамп.
Компания Google обновила отображение географических названий на своих картах для жителей Соединенных Штатов. Теперь меньшее из Больших озер — Онтарио — пользователи из США будут видеть под новым названием Озеро Америка.
Изменения внесены в соответствии с исполнительным указом президента Дональда Трампа, подписанного на фоне обострения торгового противостояния между Вашингтоном и Оттавой.
Google Maps переименовали озеро Онтарио в Озеро Америка
По информации Google, переименование действует на основе базы данных Информационной системы географических названий США (GNIS):
- В США: пользователи видят исключительно название Озеро Америка.
- В Канаде: на картах остается традиционное наименование – Озеро Онтарио.
- В остальном мире: для пользователей из других стран Google показывает комбинированное название – Озеро Онтарио (Озеро Америка).
В компании подчеркнули, что это соответствует их стандартной политике по водоемам и объектам со спорными или альтернативными названиями в разных государствах.
Другие популярные сервисы, в частности Apple Maps, Waze и MapQuest, отказались от подобного переименования.
Водоем находится под общим контролем обеих стран согласно соглашению о пограничных водах еще с начала XX века.
Поскольку решение Трампа имеет юридическую силу только для правительственных структур США, канадская сторона отказалась изменять географическое название.
Премьер-министр Канады Марк Карни подчеркнул, что для его страны водоем всегда будет оставаться озером Онтарио.
В то же время глава провинции Онтарио Даг Форд демонстративно открыл новый памятный знак на канадском берегу с надписью Сейчас и всегда – Озеро Онтарио.
Это уже не первая подобная инициатива американского президента. Ранее Дональд Трамп выдвигал требование переименовать Мексиканский залив в Американский залив.