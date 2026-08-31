Компания Google обновила отображение географических названий на своих картах для жителей Соединенных Штатов. Теперь меньшее из Больших озер — Онтарио — пользователи из США будут видеть под новым названием Озеро Америка.

Изменения внесены в соответствии с исполнительным указом президента Дональда Трампа, подписанного на фоне обострения торгового противостояния между Вашингтоном и Оттавой.

Google Maps переименовали озеро Онтарио в Озеро Америка

По информации Google, переименование действует на основе базы данных Информационной системы географических названий США (GNIS):

Сейчас смотрят

В США: пользователи видят исключительно название Озеро Америка.

пользователи видят исключительно название Озеро Америка. В Канаде: на картах остается традиционное наименование – Озеро Онтарио.

на картах остается традиционное наименование – Озеро Онтарио. В остальном мире: для пользователей из других стран Google показывает комбинированное название – Озеро Онтарио (Озеро Америка).

В компании подчеркнули, что это соответствует их стандартной политике по водоемам и объектам со спорными или альтернативными названиями в разных государствах.

Другие популярные сервисы, в частности Apple Maps, Waze и MapQuest, отказались от подобного переименования.

Водоем находится под общим контролем обеих стран согласно соглашению о пограничных водах еще с начала XX века.

Поскольку решение Трампа имеет юридическую силу только для правительственных структур США, канадская сторона отказалась изменять географическое название.

Премьер-министр Канады Марк Карни подчеркнул, что для его страны водоем всегда будет оставаться озером Онтарио.

В то же время глава провинции Онтарио Даг Форд демонстративно открыл новый памятный знак на канадском берегу с надписью Сейчас и всегда – Озеро Онтарио.

Это уже не первая подобная инициатива американского президента. Ранее Дональд Трамп выдвигал требование переименовать Мексиканский залив в Американский залив.

Источник : CNN

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.