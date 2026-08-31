Компанія Google оновила відображення географічних назв на своїх картах для жителів Сполучених Штатів. Відтепер найменше з Великих озер — Онтаріо — користувачі зі США бачитимуть під новою назвою Озеро Америка.

Зміни внесені відповідно до виконавчого указу президента Дональда Трампа, підписаного на тлі загострення торгівельного протистояння між Вашингтоном та Оттавою.

Google Maps перейменували озеро Онтаріо на Озеро Америка

За інформацією Google, перейменування діє на підставі бази даних Інформаційної системи географічних назв США (GNIS):

Зараз дивляться

У США: користувачі бачать виключно назву Озеро Америка.

користувачі бачать виключно назву Озеро Америка. У Канаді: на картах залишається традиційне найменування — Озеро Онтаріо.

на картах залишається традиційне найменування — Озеро Онтаріо. У решті світу: для користувачів з інших країн Google показує комбіновану назву — Озеро Онтаріо (Озеро Америка).

У компанії наголосили, що це відповідає їхній стандартній політиці щодо водойм та об’єктів зі спірними або альтернативними назвами в різних державах.

Інші популярні сервіси, зокрема Apple Maps, Waze та MapQuest, наразі відмовилися від подібного перейменування.

Водойма перебуває під спільним контролем обох країн згідно з угодою про прикордонні води ще від початку XX століття.

Оскільки рішення Трампа має юридичну силу лише для урядових структур США, канадська сторона категорично відмовилася змінювати географічну назву.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні наголосив, що для його країни водойма завжди залишатиметься озером Онтаріо.

Водночас очільник провінції Онтаріо Даг Форд демонстративно відкрив новий пам’ятний знак на канадському березі з написом Зараз і завжди — Озеро Онтаріо.

Це вже не перша подібна ініціатива американського президента. Раніше Дональд Трамп висував вимогу перейменувати Мексиканську затоку на Американську затоку.

Джерело : CNN

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