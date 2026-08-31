В Польше в ночь на 31 августа произошёл пожар на предприятии WB Electronics в Скаржиско-Каменной. Это предприятие производит компоненты и системы для беспилотников, используемых польской и украинской армиями, сообщает Onet.pl.

Пожар на заводе WB Electronics в Польше: что произошло

По данным полиции Свентокшиского воеводства, около полуночи оператор охранной компании сообщил экстренным службам о срабатывании сигнализации на территории предприятия.

Пожар возник в помещении, расположенном рядом со складом, где хранились электронные компоненты.

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Пожарные отключили электроснабжение, ликвидировали огонь и проветрили здание. Операция длилась около двух часов.

На момент пожара предприятие не работало. По данным правоохранительных органов, погибших и пострадавших нет.

После ликвидации огня территорию оцеплили, а полиция приступила к следственным действиям. Расследование ведется под надзором районной прокуратуры в Скаржиско-Каменной.

Как спецслужбы Польши проверяют версию диверсии

По неофициальной информации польского издания Fakt, камеры видеонаблюдения зафиксировали на территории WB Electronics неизвестного человека в балаклаве.

Вероятно, он мог проникнуть на территорию предприятия через ограждение. Рядом с заводом также нашли рюкзак и свитшот.

К поискам привлекали полицейских, кинолога со служебной собакой и дрон с тепловизором.

К расследованию пожара подключилось Агентство внутренней безопасности Польши (ABW). Спецслужбы собирают и анализируют информацию, чтобы установить, мог ли пожар быть следствием умышленных действий.

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Яцек Добжинский заявил, что к инциденту относятся чрезвычайно серьезно. Польские спецслужбы собирают информацию, анализируют и проверяют ее на предмет возможной диверсии.

WB Electronics — крупная частная оборонная компания в Польше, производящая детали и системы для беспилотников, используемых армиями Украины и Польши. Завод, на котором вспыхнул пожар, производит композитные конструкции и системы управления для беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, издание The Economist сообщило, что, по информации анонимных источников, Россия может усилить гибридные атаки и диверсии против союзников Украины.

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