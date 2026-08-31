Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, вирішив піти на нову ескалацію війни проти України. Однією з причин може бути страх втратити владу та опинитися у фізичній небезпеці, якщо Росія завершить війну без захоплення Донбасу.

Про це пише The Economist із посиланням на джерела, близькі до Кремля.

Чому Путін боїться завершення війни без захоплення Донбасу

За даними видання, Путін протягом кількох тижнів улітку обмірковував подальші дії, після чого, судячи з усього, зробив вибір на користь ескалації війни.

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The Economist зазначає, що економічні та політичні проблеми Росії поки не становлять безпосередньої загрози для російського диктатора. Однак система, яку він створив, допускає насильство, але не пробачає слабкості та поразок.

Саме тому Путін, імовірно, вважає завершення війни без захоплення принаймні Донбасу загрозою для власної влади та життя.

Один зі співрозмовників видання розповів, що в певний момент війни Путін нібито сказав своїм соратникам: “Вони мене повісять”.

The Economist зауважує, що достеменно знати мотиви російського диктатора неможливо. Однак джерела видання пов’язують можливу нову ескалацію, як і рішення розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році, насамперед із внутрішньополітичними причинами та прагненням Путіна зберегти владу.

Ще однією проблемою для Путіна стає зміна настроїв усередині Росії. За оцінкою видання, мовчазна згода російського суспільства на продовження війни поступово слабшає.

Довіра до державної пропаганди падає, частина молодих росіян публічно закликає до припинення війни, а рівень схвалення Путіна знижується.

Ще песимістичніші настрої, за даними ЗМІ, панують серед російських еліт.

Один зі співрозмовників The Economist стверджує, що їх непокоїть уже не лише стан економіки чи відсутність значних військових успіхів. Дедалі гостріше постає питання часу та ресурсів, витрачених на війну.

Повномасштабне вторгнення триває майже п’ять років, однак Кремлю так і не вдалося досягти початкових цілей. За словами одного з представників російської еліти, серед оточення Путіна посилюється відчуття, що “цар – голий”.

Водночас просте продовження війни у нинішньому форматі також не розв’язує проблем Кремля. Вона дедалі більше поглинає економічні ресурси Росії та виснажує політичний капітал режиму.

Як Росія може посилити війну проти України та Європи

The Economist припускає, що Москва може вдатися до посилення гібридної війни та диверсій проти країн, які підтримують Україну.

Серед можливих цілей можуть опинитися маршрути постачання допомоги з Європи до України. Західні розвідки також побоюються можливих російських атак на європейські підприємства, які виробляють продукцію для українських оборонних потреб.

Водночас, за їхніми оцінками, Путін не прагне прямого військового зіткнення Росії з НАТО.

Один із давніх соратників російського диктатора також припустив, що Путін міг сприйняти візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви як прояв слабкості Вашингтона.

Він провів паралель із листопадом 2021 року, коли тодішній директор ЦРУ Вільям Бернс приїздив до Москви, щоб застерегти Кремль від повномасштабного вторгнення в Україну. За три місяці Росія розпочала повномасштабну війну.

Нагадаємо, Bloomberg із посиланням на джерела, наближені до Кремля, пише, що Росія готується до ескалації атак після висновку про глухий кут у мирних переговорах.

Видання розповіло, який саме сценарій ударів по Україні розглядає Москва та яке місто під найбільшою загрозою.

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