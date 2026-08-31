У Польщі в ніч проти 31 серпня сталася пожежа на WB Electronics у Скаржисько-Каменній. Це підприємство виробляє компоненти та системи для безпілотників, що використовуються польською та українською арміями, повідомляє Onet.pl.

Пожежа на заводі WB Electronics у Польщі: що сталося

За даними поліції Свентокшиського воєводства, близько опівночі оператор охоронної компанії повідомив екстрені служби про спрацювання сигналізації на території підприємства.

Займання виникло в об’єкті, розташованому поблизу складу, де зберігали електронні компоненти.

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Пожежники відключили електропостачання, ліквідували вогонь та провітрили будівлю. Операція тривала близько двох годин.

На момент пожежі підприємство не працювало. За даними правоохоронців, загиблих і постраждалих немає.

Після ліквідації вогню територію оточили, а поліція розпочала слідчі дії. Розслідування проводять під наглядом районної прокуратури у Скаржисько-Каменній.

Як спецслужби Польщі перевіряють версію диверсії

За неофіційною інформацією польського видання Fakt, камери відеоспостереження зафіксували на території WB Electronics невідому людину в балаклаві.

Ймовірно, вона могла потрапити на територію підприємства через огорожу. Поблизу заводу також знайшли рюкзак і світшот.

Для пошуків залучали поліцейських, кінолога зі службовим собакою та дрон із тепловізором.

До розслідування пожежі долучилося Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW). Спецслужби збирають та аналізують інформацію, щоб встановити, чи могла пожежа бути наслідком навмисних дій.

Речник міністра-координатора польських спецслужб Яцек Добжинський заявив, що до інциденту ставляться надзвичайно серйозно. Польські спецслужби наразі збирають інформацію, аналізують та перевіряють її на предмет можливої диверсії.

WB Electronics — велика приватна оборонна компанія в Польщі, яка виробляє деталі та системи для безпілотників, що використовуються арміями України та Польщі. Завод, на якому спалахнула пожежа, виробляє композитні конструкції та системи керування для безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, видання The Economist повідомило, що, за інформацією анонімних джерел, Росія може посилити гібридні атаки й диверсії проти союзників України.

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