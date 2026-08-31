В Лодзи (Польша) правоохранители задержали двух граждан, которых подозревают в нападении на 15-летнего украинца из-за его национальности.

Об этом сообщает Главное управление полиции города Лодзь.

В Лодзи избили 15-летнего украинца: что известно

Нападение произошло в конце июня в зоне отдыха Ставки Стефанского в Лодзи. Сначала между двумя группами отдыхающих завязалась словесная перепалка, которая впоследствии переросла в насилие.

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По данным правоохранителей, 15-летний украинец выходил из воды и направлялся к своим вещам, оставленным возле дерева. В этот момент на него набросились незнакомые мужчины.

В полиции считают, что причиной агрессии стала национальность подростка. Свидетели сразу сообщили о нападении правоохранителям.

20 августа по этому делу задержали 17-летнего гражданина Польши. Он признал свое участие в инциденте, но заявил, что расскажет подробности в присутствии прокурора.

Второго подозреваемого, 24-летнего мужчину, задержали 28 августа. Поскольку у него уже была судимость и он подозревается в совершении нового преступления, наказание для него может быть более суровым.

Обоим предъявили обвинение в избиении на национальной почве, а сам инцидент квалифицировали как хулиганские действия. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Это не первый за последнее время случай нападения на украинцев в Польше. В начале августа в Радоме группа из восьми мужчин напала на троих 20-летних украинцев после спора об их происхождении и Волынской трагедии.

Украинцы получили травмы головы и лица. Правоохранители задержали мужчину, которого считают инициатором нападения, и продолжают устанавливать других участников. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Еще одно нападение произошло 14 августа в Быдгоще. Там 46-летнюю женщину и 34-летнего мужчину заподозрили в агрессии по отношению к 14-летней украинке и ее 12-летнему брату.

По имеющимся данным, конфликт возник из-за того, что дети разговаривали на украинском языке. Их оскорбляли из-за происхождения и применили к ним физическую силу, а также сломали игрушечный дрон мальчика.

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