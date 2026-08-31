У Лодзі (Польща) правоохоронці затримали двох громадян, яких підозрюють у нападі на 15-річного українця через його національність.

Про це повідомляє Головне управління поліції міста Лодзь.

У Лодзі побили 15-річного українця: що відомо

Напад стався наприкінці червня у зоні відпочинку Ставки Стефанського у Лодзі. Спочатку між двома групами відпочивальників виникла словесна суперечка, яка згодом переросла у насильство.

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За даними правоохоронців, 15-річний українець виходив із води та прямував до своїх речей, залишених біля дерева. У цей момент на нього напали незнайомі чоловіки.

У поліції вважають, що причиною агресії стала національність підлітка. Очевидці одразу повідомили про напад правоохоронцям.

20 серпня у справі затримали 17-річного громадянина Польщі. Він визнав свою участь в інциденті, однак заявив, що розповість подробиці у присутності прокурора.

Другого підозрюваного, 24-річного чоловіка, затримали 28 серпня. Оскільки він уже мав судимість і підозрюється у вчиненні нового злочину, покарання для нього може бути суворішим.

Обом висунули звинувачення у побитті на національному ґрунті, а сам інцидент кваліфікували як хуліганські дії. Підозрюваним загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Це не перший за останній час випадок нападу на українців у Польщі. На початку серпня у Радомі група з восьми чоловіків напала на трьох 20-річних українців після суперечки щодо їхнього походження та Волинської трагедії.

Українці дістали травми голови та обличчя. Правоохоронці затримали чоловіка, якого вважають ініціатором нападу, та продовжили встановлювати інших учасників. Затриманому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Ще один напад стався 14 серпня у Бидгощі. Там 46-річну жінку та 34-річного чоловіка запідозрили в агресії щодо 14-річної українки та її 12-річного брата.

За наявними даними, конфлікт виник через те, що діти розмовляли українською мовою. Їх ображали через походження та застосували до них фізичну силу, а також зламали іграшковий дрон хлопчика.

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