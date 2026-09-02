Венгрия заявила о готовности поддержать Германию в борьбе с гибридными угрозами со стороны России после того, как Берлин обвинил Москву в причастности к попытке атаки с использованием дронов со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига.

Об этом заявила министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан в соцсети X.

Венгрия готова помочь Германии противостоять угрозам со стороны РФ

По словам Орбан, Венгрия глубоко обеспокоена ростом количества и интенсивности российской гибридной деятельности на территории Европы.

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Она отметила, что последние инциденты в Германии демонстрируют все более опасную модель поведения, которая представляет угрозу для европейской безопасности.

— Венгрия полностью солидарна с Германией и готова поддержать нашего партнера в противодействии гибридным угрозам, — заявила глава венгерского МИД.

Орбан также подчеркнула необходимость укрепления устойчивости, единства и коллективной готовности Европейского Союза и НАТО к подобным угрозам.

Заявление Будапешта прозвучало после того, как Германия публично возложила на Россию ответственность за попытку атаки в аэропорту Лейпцига 4 августа.

Напомним, 1 сентября немецкое правительство заявило, что спецслужбы Германии совместно с европейскими партнерами пришли к выводу о причастности России к попытке атаки в аэропорту Лейпцига.

Вечером 4 августа на территории аэропорта обнаружили дрон со взрывчаткой. Неподалеку находились украинские грузовые самолеты, а на борту одного из Ан-124 были боеприпасы.

25 августа следователи обнаружили возле аэропорта уже третий дрон со взрывчаткой, что, по данным немецкой стороны, могло свидетельствовать о подготовке более масштабной атаки на украинский самолет.

После того как установили вероятную причастность РФ, Берлин объявил о ряде ответных мер. В частности, Германия решила закрыть российское генеральное консульство в Бонне, вызвать посла РФ в МИД, усилить контроль за въездом граждан России и давление на российский “теневой флот”.

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