Вдень 3 вересня українські безекіпажні катери атакували порт у Сочі, вразивши судно NEFRIT.

Про це повідомляє OSINT-канал Exilenova+.

Атака на порт Сочі 3 вересня: що відомо

За наявною інформацією, безекіпажний катер атакував безпосередньо порт Сочі. Чи були його ціллю комплекс Панцир або радіолокаційна станція, наразі невідомо. Зазначається, що інших потенційних військових цілей у цій частині порту практично немає, за винятком патрульних катерів.

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За інформацією OSINT- каналу, судно NEFRIT було уражене українським безекіпажним катером безпосередньо біля причалу в Сочі.

За відкритими даними, NEFRIT працювало в районі Новоросійська та Чорного моря і ходило під російським прапором.

Наразі масштаби пошкоджень судна та інші наслідки атаки уточнюються. Офіційного підтвердження ураження NEFRIT від української сторони наразі немає.

Нагадаємо, що у ніч проти 3 вересня російські аеропорти масово вводили тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків. Зокрема, обмеження діяли в аеропортах Москви, Ярославля, Пензи, Саратова, Геленджика, Сочі та Нижнього Новгорода.

Паралельно мер Москви Сергій Собянін заявляв про атаку безпілотників на російську столицю. За його словами, російська ППО нібито збила 17 дронів, які прямували до Москви.

Це була вже друга ніч поспіль, коли через загрозу безпілотників обмежували роботу російських аеропортів. У ніч проти 2 вересня у Шереметьєво скасували 21 рейс і затримали 235, а у Внуково скасували 22 та затримали 94 рейси.

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