У ніч проти 4 вересня Сочі та федеральну територію Сіріус у Краснодарському краї РФ атакували безпілотники.

Про це повідомляють російське незалежне видання Astra та Оперативний штаб Краснодарського краю.

Атака на Сочі – що відомо про пожежу біля позицій ППО

Уночі жителі Сочі писали в соцмережах про численні вибухи, після яких виникла пожежа.

Зараз дивляться

Аналітики Astra вивчили оприлюднені очевидцями кадри та геолокували місце загоряння. За їхніми даними, пожежа виникла в районі селища Сіріус поблизу річки Псоу на кордоні з Абхазією.

Саме в цьому районі, як стверджує видання, розташований російський зенітний ракетний комплекс С-300 або С-400.

Сіріус уже не вперше опиняється під ударом безпілотників. За даними Astra, у травні 2026 року дрони також намагалися уразити об’єкти в цьому районі.

Місцеві ЗМІ раніше повідомляли про встановлення поблизу узбережжя великої радіолокаційної системи.

Офіційно російська влада інформацію про ураження дивізіону ППО не підтверджувала.

У Сочі після атаки дронів загорілася нафтобаза

Водночас Оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив масовану атаку безпілотників на Сочі та Сіріус.

За даними місцевої влади, уламки дронів виявили за кількома адресами. Унаслідок атаки у деяких місцях виникли пожежі. Зокрема, загоряння сталося на території нафтобази. Місцеві жителі публікували кадри високого стовпа полум’я, який було видно за кілька кілометрів.

Нагадаємо, вдень 3 вересня у російському порту Сочі пролунав потужний вибух.

У Військово-морських силах ЗСУ підтвердили, що їхній безекіпажний катер уразив російське судно забезпечення Nefrit.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.