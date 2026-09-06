Міністерство оборони РФ у ранковому зведенні фактично підтвердило, що Україна вночі не атакувала Москву та Московську область, хоча російські війська продовжують завдавати ударів по Києву.

Про це повідомили в оборонному відомстві РФ.

Які цілі атакували Сили оборони уночі 6 вересня в РФ

Міноборони РФ оприлюднило традиційне ранкове зведення про результати відбиття чергової повітряної атаки України.

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З опублікованої інформації випливає, що протягом минулої ночі ЗСУ не завдавали ударів по Москві чи Московській області.

При цьому Сили оборони атакували щонайменше 14 регіонів РФ. Під ударами перебували Бєлгородська, Брянська, Волгоградська, Воронезька, Калузька, Курська, Липецька, Орловська, Ростовська, Рязанська, Саратовська, Тамбовська та Тульська області, а також Краснодарський край.

Також лунали вибухи в тимчасово окупованому Криму та над акваторіями Чорного й Азовського морів.

У Міноборони РФ заявляють, що Україна атакувала їхні території сотнями дронів, проте точну кількість безпілотників традиційно не називають.

Російське оборонне відомство стверджує, що сили ППО нібито перехопили та знищили 258 українських безпілотників літакового типу.

Нагадаємо, цієї ночі вибухи пролунали на Рязанському НПЗ. Ймовірно, причиною стала атака безпілотників. На території заводу спалахнула пожежа, точні наслідки наразі невідомі.

У Кремлі повідомили про наказ російського диктатора Володимира Путіна не завдавати ударів по Києву протягом трьох днів. Попри це у столиці України повітряні тривоги не припинялися.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що на час візиту представників президента США Дональда Трампа до Москви та Києва “Україна забезпечить нормальне функціонування російського повітряного простору, щоб переговорники могли безпечно прибути”.

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