Российский удар по железной дороге у границы Украины с Польшей мог быть направлен на запугивание западных стран, чтобы они сократили поддержку Киева и воздерживались от поездок в Украину.

Об этом высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила журналистам перед началом Европейского арктического саммита в Финляндии.

Каллас о цели удара РФ по железной дороге у границы с Польшей

По оценке Каллас, российский удар был сигналом западным странам и должен был заставить их отказаться от поддержки Украины.

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— На мой взгляд, это явная попытка запугать западные страны, чтобы они не поддерживали Украину и не ездили туда демонстрировать свою поддержку. Именно в этом и заключалась цель — это был четкий сигнал западному миру, — заявила она.

В то же время Каллас призвала Европу реагировать на действия России с точностью до наоборот — демонстрировать дальнейшую поддержку Украины.

— Мы должны показать, что поддерживаем Украину и нас не запугать. Иначе Россия просто добьется того, к чему стремится — покорения Украины, — сказала она.

Глава европейской дипломатии подчеркнула, что, по её мнению, покорение Украины не является конечной целью России, поскольку цели Москвы гораздо шире.

ISW об ударе возле Польши

Аналитики Института изучения войны (ISW) особо отметили российский удар 13 сентября по пассажирскому поезду возле пункта пропуска Ягодин на украинско-польской границе.

Как отмечают в ISW, в это время в поезде могли ехать европейские делегаты, возвращавшиеся из Киева после конференции Ялтинской европейской стратегии (YES).

Среди пассажиров аналитики называют советника по внешней политике Германии Гюнтера Сауттера, депутата Бундестага Робина Вагенера и бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

По оценке ISW, совокупность этих данных указывает на высокую вероятность того, что целью российского удара могли быть именно европейские представители.

В Институте изучения войны также связывают эту атаку с более широкой тактикой Москвы.

Аналитики отмечают, что Россия все чаще атакует украинские пограничные пункты и усиливает вторжения беспилотников в воздушное пространство европейских стран, пытаясь запугать НАТО и заставить Альянс отказаться от поддержки Украины.

Атака на поезд у границы с Польшей 13 сентября: что известно

13 сентября российские войска атаковали железнодорожную инфраструктуру на Волыни примерно в двух километрах от границы с Польшей. Под удар попал локомотив пассажирского поезда.

Пресс-секретарь Госпогранислужбы Андрей Демченко в комментарии Фактам ICTV сообщил, что удар пришелся на участок, где идет международное железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей.

В Укрзализныце отметили, что мониторинговая группа заранее предупредила поездную бригаду об угрозе, поэтому в результате атаки никто не пострадал.

Источник : The Guardian

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