Російський удар по залізниці поблизу кордону України з Польщею міг бути спрямований на залякування західних країн, щоб вони скоротили підтримку Києва та утримувалися від поїздок до України.

Про це висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила журналістам перед початком Європейського арктичного саміту у Фінляндії.

Каллас про мету удару РФ по залізниці біля кордону з Польщею

За оцінкою Каллас, російський удар був сигналом західним країнам і мав змусити їх відмовитися від підтримки України.

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— На мою думку, це очевидна спроба залякати західні країни, щоб вони не підтримували Україну й не їздили туди демонструвати свою підтримку. Саме такою була мета — це був чіткий сигнал західному світові, — заявила вона.

Водночас Каллас закликала Європу реагувати на дії Росії протилежним чином — демонструвати подальшу підтримку України.

— Ми повинні показати, що підтримуємо Україну й нас не залякати. Інакше Росія просто досягне того, чого прагне — підкорення України, — сказала вона.

Очільниця європейської дипломатії наголосила, що, на її думку, підкорення України не є кінцевою метою Росії, оскільки цілі Москви значно ширші.

ISW про удар біля Польщі

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) звернули окрему увагу на російський удар 13 вересня по пасажирському потягу поблизу пункту пропуску Ягодин на українсько-польському кордоні.

Як зазначають в ISW, у цей час потягом могли їхати європейські представники, які поверталися з Києва після конференції Ялтинської європейської стратегії (YES).

Серед пасажирів аналітики називають радника із зовнішньої політики Німеччини Гюнтера Сауттера, депутата Бундестагу Робіна Вагенера та колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

За оцінкою ISW, сукупність цих даних вказує на високу ймовірність того, що ціллю російського удару могли бути саме європейські представники.

В Інституті вивчення війни також пов’язують атаку із ширшою тактикою Москви.

Аналітики зазначають, що Росія дедалі частіше атакує українські прикордонні пункти та посилює вторгнення безпілотників у повітряний простір європейських країн, намагаючись залякати НАТО та змусити Альянс відмовитися від підтримки України.

Атака на поїзд біля кордону з Польщею 13 вересня: що відомо

13 вересня російські війська атакували залізничну інфраструктуру на Волині приблизно за два кілометри від кордону з Польщею. Під удар потрапив локомотив пасажирського поїзда.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі Фактам ICTV повідомляв, що удар стався на напрямку, де здійснюється міжнародне залізничне сполучення між Україною та Польщею.

В Укрзалізниці зазначили, що моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, тому внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Джерело : The Guardian

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