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Кремль положительно оценивает возможность введения энергетического перемирия с Украиной.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

Песков заявил, что РФ поддерживает энергетическое перемирие

— Да, мы видели пост президента Трампа относительно энергетического перемирия. В целом мы, безусловно, считаем это очень хорошей идеей, хорошей инициативой. Мы поддерживаем контакт с американцами. Мы всегда на стороне мирных решений, — сообщил Песков.

Представитель Путина заявил, что в случае введения такого перемирия Россия якобы сможет обеспечить свой внутренний рынок нефтепродуктами, поскольку нефтеперерабатывающие заводы будут работать без препятствий.

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По его словам, ситуация на мировом рынке зависит не от объемов производства.

— Дело в беспрепятственном доступе этих нефтепродуктов к мировым рынкам. А для этого необходимо обеспечить безопасное торговое мореплавание и мореплавание для нефтеналивных судов, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Кремль поддерживает связь с представителями Соединенных Штатов.

Напомним, 13 сентября президент США Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российскому дизельному топливу. По его словам, такие атаки якобы приводят к дефициту дизельного топлива в мире.

На следующий день Трамп заявил, что Украина и Россия договорились воздерживаться от атак на объекты энергетического сектора.

Вечером 14 сентября Владимир Зеленский заявил, что Украина готова не наносить удары по энергетическим объектам РФ, если Москва предоставит аналогичные гарантии.

Президент Украины предложил партнерам обеспечить договоренность с Россией о прекращении ударов по критической инфраструктуре.

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