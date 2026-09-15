Кремль позитивно оцінює можливість запровадження енергетичного перемир’я з Україною.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пишуть російські ЗМІ.

Пєсков заявив, що РФ підтримує енергетичне перемир’я

– Так, ми бачили допис президента Трампа щодо енергетичного перемир’я. Загалом ми, безперечно, вважаємо це дуже гарною ідеєю, гарною ініціативою. Ми підтримуємо контакт з американцями. Ми завжди на боці мирних рішень, – повідомив Пєсков.

Речник Путіна заявив, що в разі запровадження такого перемир’я Росія нібито зможе забезпечити свій внутрішній ринок нафтопродуктами, оскільки нафтопереробні заводи працюватимуть без перешкод.

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За його словами, ситуація на світовому ринку залежить не від обсягів виробництва.

– Справа в безперешкодному доступі цих нафтопродуктів до світових ринків. А для цього необхідно забезпечити безпечне торговельне мореплавання та мореплавства для нафтоналивних суден, – сказав Пєсков.

Він підкреслив, що Кремль підтримує зв’язок із представниками Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 13 вересня президент США Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського припинити удари по російському дизельному паливу. За його словами, такі атаки нібито призводять до дефіциту дизельного пального у світі.

Наступного дня Трамп заявив, що Україна та Росія домовилися утримуватися від атак на об’єкти енергетичного сектору.

Увечері 14 вересня Володимир Зеленський заявив, що Україна готова не завдавати ударів по енергетичних об’єктах РФ, якщо Москва надасть аналогічні гарантії.

Президент України запропонував партнерам забезпечити домовленість із Росією про припинення ударів по критичній інфраструктурі.

FT з посиланням на джерела пише, що Володимир Путін не думає погоджуватися на енергетичне перемир’я з Україною до початку зими.

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