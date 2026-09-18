Китай играет ключевую роль в войне России против Украины, поэтому без сокращения его поддержки Москве будет сложно завершить боевые действия. Об этом британский историк Нил Фергюсон заявил в интервью журналистке Факты ICTV Анне Тесленко.

Фергюсон о роли Китая в войне против Украины

По словам Фергюсона, он давно считает Китай одним из ключевых факторов, позволяющих России продолжать войну.

Историк убежден, что без поддержки Пекина Москва не смогла бы поддерживать свои военные усилия на протяжении четырех с половиной лет.

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– Завершить войну будет невозможно, пока у Китая не появится стимул сократить эту поддержку, – отметил он.

Для этого, по мнению Фергюсона, необходимо давление со стороны Соединенных Штатов. Он считает, что, несмотря на заявления европейских стран, решающую роль в этом вопросе играют сверхдержавы.

Историк также назвал США ведущим игроком в переговорах между Россией и Украиной.

– И я считаю, что именно Китай является ключевым фактором, который может заставить Путина вести переговоры и согласиться на компромиссный мир, – подытожил Фергюсон.

Напомним, по мнению Нила Фергюсона, Украина превзошла ожидания за последний год войны с Россией.

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