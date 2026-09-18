Анна “Ахава” Тесленко, Журналістка ICTV
Без Китаю завершити війну буде неможливо – Фергюсон
Китай відіграє ключову роль у війні Росії проти України, тож без скорочення його підтримки Москви завершити бойові дії буде складно. Про це британський історик Ніл Фергюсон заявив в інтерв’ю журналістці Фактів ICTV Анні Тесленко.
Фергюсон про роль Китаю у війні проти України
За словами Фергюсона, він давно вважає Китай одним із ключових факторів, що дозволяє Росії продовжувати війну.
Історик переконаний, що без підтримки Пекіна Москва не змогла б підтримувати свої військові зусилля протягом чотирьох із половиною років.
– Завершити війну буде неможливо, доки Китай не матиме стимулу скоротити цю підтримку, – зазначив він.
Для цього, на думку Фергюсона, необхідний тиск з боку Сполучених Штатів. Він вважає, що, попри заяви європейських країн, вирішальну роль у цьому питанні відіграють наддержави.
Історик також назвав США провідним гравцем у переговорах між Росією та Україною.
– І я вважаю, що саме Китай є ключовим чинником, який може змусити Путіна вести переговори та погодитися на компромісний мир, – підсумував Фергюсон.
Нагадаємо, на думку Ніла Фергюсона, Україна перевершила очікування за останній рік війни з Росією.