Китай відіграє ключову роль у війні Росії проти України, тож без скорочення його підтримки Москви завершити бойові дії буде складно. Про це британський історик Ніл Фергюсон заявив в інтерв’ю журналістці Фактів ICTV Анні Тесленко.

Фергюсон про роль Китаю у війні проти України

За словами Фергюсона, він давно вважає Китай одним із ключових факторів, що дозволяє Росії продовжувати війну.

Історик переконаний, що без підтримки Пекіна Москва не змогла б підтримувати свої військові зусилля протягом чотирьох із половиною років.

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– Завершити війну буде неможливо, доки Китай не матиме стимулу скоротити цю підтримку, – зазначив він.

Для цього, на думку Фергюсона, необхідний тиск з боку Сполучених Штатів. Він вважає, що, попри заяви європейських країн, вирішальну роль у цьому питанні відіграють наддержави.

Історик також назвав США провідним гравцем у переговорах між Росією та Україною.

– І я вважаю, що саме Китай є ключовим чинником, який може змусити Путіна вести переговори та погодитися на компромісний мир, – підсумував Фергюсон.

Нагадаємо, на думку Ніла Фергюсона, Україна перевершила очікування за останній рік війни з Росією.

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