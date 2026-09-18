Ситуація для України в деяких аспектах виявилася кращою, ніж можна було очікувати ще рік тому.

Про це британський історик Ніл Фергюсон заявив в інтерв’ю журналістці Фактів ICTV Анні Тесленко.

Фергюсон про те, як змінилася ситуація для України

За словами Фергюсона, ще 12 місяців тому ситуація на лінії фронту викликала у нього серйозне занепокоєння.

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Однак за останній рік Україна, на його думку, показала кращі результати, ніж він очікував.

– За останні 12 місяців Україна блискуче впоралася не лише із завданням утримувати лінію фронту, а й завдавати ударів углиб Росії, зокрема по її нафтовій інфраструктурі. Тож я б сказав, що за останній рік Україна перевершила очікування, – підсумував історик.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів президентові Володимиру Зеленському про ще один успішний результат випробувань перехоплювачів реактивних Шахедів.

У серпні міністр оборони України Євгеній Хмара повідомив, що в Україні визначили чотири потенційні перехоплювачі, здатні протидіяти російським реактивним Шахедам.

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