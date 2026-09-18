Анна “Ахава” Тесленко, Журналістка ICTV
Україна перевершила очікування за останній рік – історик Ніл Фергюсон
Ситуація для України в деяких аспектах виявилася кращою, ніж можна було очікувати ще рік тому.
Про це британський історик Ніл Фергюсон заявив в інтерв’ю журналістці Фактів ICTV Анні Тесленко.
Фергюсон про те, як змінилася ситуація для України
За словами Фергюсона, ще 12 місяців тому ситуація на лінії фронту викликала у нього серйозне занепокоєння.
Однак за останній рік Україна, на його думку, показала кращі результати, ніж він очікував.
– За останні 12 місяців Україна блискуче впоралася не лише із завданням утримувати лінію фронту, а й завдавати ударів углиб Росії, зокрема по її нафтовій інфраструктурі. Тож я б сказав, що за останній рік Україна перевершила очікування, – підсумував історик.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів президентові Володимиру Зеленському про ще один успішний результат випробувань перехоплювачів реактивних Шахедів.
У серпні міністр оборони України Євгеній Хмара повідомив, що в Україні визначили чотири потенційні перехоплювачі, здатні протидіяти російським реактивним Шахедам.