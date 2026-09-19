Китай розкритикував новий закон США, який посилює санкції проти Росії та розширює торговельні заходи щодо Ірану. Увечері 18 вересня його підписав президент США Дональд Трамп.

Про це пише Bloomberg.

Китай розкритикував нові санкції США проти РФ

За словами представника Міністерства торгівлі Китаю, Пекін “послідовно виступав проти” односторонніх і так званих вторинних санкцій.

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Зокрема, Китай виступає проти санкцій, які не мають схвалення ООН або підстав у міжнародному праві, заявив представник відомства у заяві, оприлюдненій у суботу, 19 вересня.

– Китай уважно стежитиме за подальшими кроками Вашингтона і залишає за собою право вжити всіх необхідних заходів для захисту свого суверенітету, законних прав та інтересів своїх компаній. Водночас Пекін закликав зберігати стабільні торгові відносини шляхом діалогу та консультацій, – зазначив представник.

У п’ятницю, 18 вересня, Дональд Трамп підписав закон, який передбачає запровадження мит проти країн, що купують російські нафтопродукти. Ініціатором закону був покійний сенатор Ліндсі Грем.

За цим кроком уважно стежить Україна, яка прагне отримати сильнішу підтримку США у війні з Росією.

П’ять найбільших покупців російських нафтопродуктів, зокрема Китай, Індія та союзники США, такі як Туреччина, можуть зіткнутися з масштабними новими митами.

Противники законопроєкту стверджують, що він може відкрити шлях до запровадження мит проти всього Євросоюзу, оскільки деякі країни-члени ЄС продовжують купувати російські енергоресурси.

Заява Китаю пролунала напередодні важливої зустрічі Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна у Вашингтоні в наступний четвер.

Перед цими переговорами міністр фінансів США Скотт Бессент і віцепрем’єр Держради Китаю Хе Ліфен проведуть у неділю в Нью-Йорку переговори щодо торгівлі та інших спірних питань.

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