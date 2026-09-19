Україна звернулася до урядів різних країн із закликом визнати небезпеку, яку становить мережа російських центрів, серед яких Росспівпраця та так звані культурні центри Русский дом.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Україна закликає визнати загрозою російські культурні центри

– Україна офіційно звернулася до урядів по всьому світу, щоб визнати загрозу для їхньої національної безпеки, яку становить ця мережа. Ми надали аргументи для обмеження їхньої діяльності та повного закриття, – написав він у мережі Х у суботу, 19 вересня.

За словами Сибіги, мережа російських так званих культурних центрів використовується як інструмент для поширення дезінформації, дестабілізації та шпигунства.

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– Ми високо оцінюємо заходи, які вжили органи влади по всій Європі, щоб заблокувати ці мережі, включно з Німеччиною, де вчора в Берліні було закрито Російський дім після років злочинного впливу, – зазначив Сибіга.

Міністр додав, що центри дезінформації досі продовжують працювати щонайменше у семи європейських країнах.

– Масштаб мережевих активностей в Африці, Центральній та Східній Азії, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та Південній Америці ще більший, – констатував Сибіга.

Нагадаємо, Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (EACEA) за рекомендацією Єврокомісії ухвалило остаточне рішення зупинити грант у розмірі €2 млн для Фонду Венеційської бієнале (Fondazione La Biennale di Venezia).

Причиною такого кроку стала присутність Росії на цій виставці сучасного мистецтва.

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