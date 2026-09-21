Польща готує нові правила для вантажного транспорту на зовнішньому кордоні ЄС. Водіям вантажівок планують дозволити заздалегідь обирати дату та час перетину конкретного пункту пропуску, але за таке бронювання доведеться платити.

Що відомо про платний перетин кордону із Польщею, кого стосуватиметься нова вимога та коли її планують запровадити, дізнавалися Факти ICTV.

Платний перетин кордону із Польщею: кого стосуватиметься

Нові правила стосуватимуться вантажівок, які їхатимуть через визначені пункти пропуску на зовнішньому кордоні ЄС.

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Тобто йдеться не про плату для всіх людей, які перетинають польський кордон. Платити за бронювання доведеться саме перевізникам вантажівок, для яких діятиме відповідна процедура.

Платний перетин кордону із Польщею для водіїв вантажівок: скільки це коштуватиме

Йдеться не про окремий збір за сам факт перетину кордону, а про плату за бронювання часу.

Одне бронювання коштуватиме 20 польських злотих, тобто понад 230 грн. Оплату проводитимуть в електронному форматі. Готівковий розрахунок або банківський переказ не передбачені.

Якщо вантажівка не прибуде до пункту пропуску у заброньовані дату й час, сплачені кошти не повертатимуть.

Коли можуть запровадити платний перетин кордону із Польщею

Зміни поки що перебувають на етапі підготовки. Польське Міністерство фінансів пропонує запровадити нові правила з 1 лютого 2027 року.

Саму систему бронювання планують запустити 1 березня 2027 року.

Тому на цей момент платний перетин кордону із Польщею для водіїв вантажівок ще не запроваджений.

За що платитимуть водії вантажівок

Перевізник зможе обрати конкретний пункт пропуску, дату та час, коли вантажівка має прибути для перетину кордону. Саме за таке бронювання і стягуватиметься 20 злотих.

Польська сторона пояснює нововведення необхідністю краще розподілити потік вантажівок між пунктами пропуску. Нерівномірне навантаження на кордоні призводить до черг, тоді як частина інших переходів залишається менш завантаженою.

Як працюватиме бронювання

Забронювати час можна буде через спеціальний мобільний застосунок або платформу PUESC, яка використовується для електронного обслуговування митних і податкових процедур.

Це зможе зробити безпосередньо водій або зареєстрована в PUESC організація через свого представника.

Планують три типи бронювання: стандартне, пріоритетне та додаткове.

Пріоритет передбачатимуть для вантажів із живими тваринами, швидкопсувними товарами, небезпечними вантажами, гуманітарною допомогою та кров’ю. Перевізник має підтвердити право на такий статус. Якщо підстави не буде, заявку можуть скасувати.

Чи платний перетин кордону із Польщею станом на зараз

Нова система ще не запрацювала. Йдеться про заплановані зміни, які польське Міністерство фінансів пропонує запровадити у 2027 році.

Отже, платний перетин кордону із Польщею для водіїв вантажівок означатиме оплату попереднього бронювання часу, а не плату за сам перетин кордону. Для пішоходів чи водіїв легкових авто плату не вводитимуть.

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