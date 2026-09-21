Комітет постійних представників ЄС (Coreper) 21 вересня вдруге за день обговорив продовження санкцій за порушення територіальної цілісності та суверенітету України на 36 місяців. Проте остаточного рішення поки не ухвалили, хоча в ЄС сподіваються завершити процедуру пізніше цього дня.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на джерела серед європейських дипломатів.

Посли ЄС не домовилися про санкції проти Путіна

Євросоюз досі не може погодити продовження санкцій проти Володимира Путіна, Сергія Лаврова, Віктора Медведчука та Віктора Януковича.

Зараз дивляться

– Coreper під час другої за сьогодні зустрічі не зміг досягти компромісу. Дискусії продовжуються. Можливо рішення буде прийняте сьогодні, але наразі нове засідання послів ЄС поки ще не призначене, – повідомило джерело.

Інший співрозмовник не виключив, що обговорення питання може продовжитися завтра, 22 вересня.

Термін дії цього санкційного режиму завершується опівночі 22 вересня.

Головною суперечкою залишається вимога Словаччини вилучити зі санкційного списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Франція теж виступає за вилучення Усманова, посилаючись на національні інтереси.

Серед можливих варіантів компромісу розглядалося виключення Усманова та Фрідмана зі списків в обмін на продовження санкційного режиму на 36 місяців.

Чинний санкційний режим, формування якого Європейський Союз розпочав ще у 2014 році, стосується фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, які підривають або створюють загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

З 2022 року до санкційного списку входять президент РФ Володимир Путін, представники російської владної верхівки, провідні олігархи та колишній президент України Віктор Янукович.

14 вересня ЄС продовжив дію санкційного режиму щодо порушення територіальної цілісності та суверенітету України лише на сім днів.

Причиною стало те, що Словаччина та Франція продовжують вимагати вилучити зі списку двох російських олігархів.

Джерело : Європейська правда

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