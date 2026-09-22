Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив із закликом до масштабної реформи Ради Безпеки ООН. На його переконання, ключовим кроком має стати повне скасування права вето та відмова від концепції постійного членства в цій структурі.

Про це президент Туреччини написав у колонці для Bloomberg Opinion, присвяченій трансформації міжнародної системи.

Чому нинішня система ООН застаріла: пояснення Ердогана

Ердоган наголосив, що трагедії останніх років чітко свідчать про те, що передавання повноважень щодо врегулювання світових криз кільком столицям більше не відповідає сучасним реаліям. Нинішня Радбез ООН досі відображає архітектуру світу, сформовану після Другої світової війни.

Зараз дивляться

— Адаптацію механізмів прийняття глобальних рішень до сучасних обставин більше не можна відкладати. Більш ефективний, справедливий та підзвітний підхід до представництва став нагальною потребою. Це вимагає не лише розширення представництва, а й справедливого розподілу відповідальності за лідерство, — вважає він.

Ердоган наголосив, що світ більший за п’ять країн, а жодна держава не повинна мати права постійно блокувати волю більшості міжнародної спільноти.

Яку нову модель пропонує Ердоган

За словами Ердогана, розширення списку привілейованих країн не вирішить проблему концентрації влади. Саме тому відправною точкою реформи має бути повне скасування права вето.

Президент Туреччини пропонує наступні зміни у структурі ООН:

у Радбезі не має бути жодного постійного члена;

країни повинні обиратися Генеральною Асамблеєю на чітко визначений термін за ротаційним принципом;

для повторного входження до складу Радбезу країнам доведеться знову здобувати підтримку більшості членів ООН;

необхідно відновити баланс між Радою Безпеки та Генасамблеєю ООН, суттєво розширивши роль останньої.

Водночас президент Туреччини звернув увагу на зростання економічної ваги Азії та прагнення країн Африки до ширшого представництва, до чого міжнародні інституції виявилися неготовими.

Він наголосив, що регіональні держави мають брати більшу відповідальність за розв’язання власних проблем, замість підходів, нав’язаних ззовні.

Крім того, Ердоган вважає, що необхідно подолати економічну нерівність та забезпечити країнам, що розвиваються, належне право на розвиток і доступ до фінансування.

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