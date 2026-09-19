Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты достигли договоренности с Данией и Гренландией по вопросам безопасности острова.

Об этом Дональд Трамп сообщил в Truth Social.

Договоренность по Гренландии: что известно

По словам Трампа, эта договоренность даст Вашингтону “постоянный контроль” над безопасностью Гренландии и предусматривает ограничение военного присутствия противников США на острове.

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— Соединенные Штаты Америки заключили соглашение с Королевством Дания и Гренландией, которое дает США постоянный контроль над безопасностью и всеми остальными вопросами в Гренландии, полностью решая все наши многочисленные беспокойства. Для США это не будет связано с никакими расходами! — написал Трамп.

По его словам, Вашингтон получит бессрочное право делать в Гренландии все необходимое для обеспечения безопасности острова и США.

Трамп также заявил, что противники США не смогут создавать военные базы, иметь военное присутствие или осуществлять чувствительные инвестиции в Гренландии без письменного согласия Вашингтона.

По словам президента США, Штаты также немедленно начнут расширять свое военное присутствие в нескольких частях Гренландии.

Как сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника, соглашение предусматривает для США постоянные права на доступ, базирование и полеты на острове.

Страны, не входящие в НАТО, в частности Россия и Китай, не смогут создавать военные базы или размещать войска в Гренландии. Также соглашение должно предусматривать механизмы для предотвращения инвестиций в чувствительные секторы.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что соглашение должно “навсегда и полностью” решить проблемы национальной безопасности США, связанные с Гренландией.

Дания подтвердила подготовку соглашения с США по Гренландии

Правительство Дании подтвердило, что достигло договоренностей с Вашингтоном.

В официальном сообщении говорится, что Гренландия, Дания и США планируют подписать соглашение об усилении безопасности в Арктике и Северной Атлантике на следующей неделе во время Генеральной Ассамблеи ООН. После подписания документ должен пройти необходимые парламентские процедуры, прежде чем вступит в силу.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что соглашение должно укрепить общую безопасность в Арктике и Северной Атлантике, а также укрепить НАТО и Европу.

В то же время она подчеркнула, что будущее соглашение признает суверенитет и территориальную целостность Королевства Дания, а также право народа Гренландии на самоопределение.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что соглашение должно укрепить безопасность Гренландии, Королевства Дании, США и западного альянса.

По его словам, будущее соглашение также признает интересы Гренландии и ее место в международном сотрудничестве.

Таким образом, стороны пока сообщили о достижении договоренностей по будущему соглашению, но сам документ еще не подписан.

Как известно, Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании приобрести Гренландию, объясняя интерес США соображениями национальной безопасности.

В начале 2026 года Дания и Гренландия публично подчеркивали, что будущее острова должны определять они сами.

В совместном заявлении европейских лидеров также отмечалось, что безопасность Арктики должна обеспечиваться совместно с союзниками по НАТО с соблюдением суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ.

В январе премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что Копенгаген готов обсуждать с США вопросы безопасности, инвестиций и экономики, но суверенитет Дании не подлежит обсуждению.

В сентябре Фредериксен снова говорила о готовности теснее сотрудничать с США и европейскими союзниками в сфере безопасности и обороны Арктики.

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