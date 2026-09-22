У вівторок, 22 вересня, президент США Дональд Трамп, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен та глава уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен підписали угоду про безпеку арктичного острова.

Про це стало відомо з трансляції церемонії підписання.

Підписано угоду про безпеку Гренландії: що відомо

Угоду підписали після кількох місяців суперечок щодо майбутнього Гренландії.

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Сторони домовилися про “розвиток значної військової присутності США в Гренландії”. Документ забороняє противникам Вашингтона створювати власні бази на острові.

Глава уряду Гренландії заявив, що нова угода продовжує дію домовленостей 1951 року.

– Ця угода має покласти край усім спекуляціям щодо того, на чиєму боці стоїть Гренландія. Ми й надалі будемо друзями США та частиною західного альянсу, – зазначив Нільсен.

Прем’єр-міністерка Данії наголосила, що Сполучені Штати та Данія вже багато років є союзниками. Вона подякувала Вашингтону за захист вільного світу та Гренландії.

NOW: Trump signs his Greenland deal with the leaders of Denmark and Greenland. pic.twitter.com/PG3XiLRSvP — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

– Я з гордістю заявляю, що США є другом Королівства Данії. Це віха в наших тривалих відносинах. Це більша й краща угода (порівняно з угодою 1951 року, – Ред.). Угода, яка може тривати вічно, – додала Фредеріксен.

Згідно з новою угодою, США отримують дозвіл на створення військової бази поблизу Нарсарсуака в Південній Гренландії та бази в Местерсвігу на сході острова.

– Я хотів би подякувати обом главам урядів. У нас будуть фантастичні і надійні відносини. Це чудово для Європи та США. І для всіх. І це буде чудово також для Гренландії, – заявив Трамп.

Що передбачає угода щодо безпеки Гренландії

Білий дім оприлюднив текст угоди про розширення військової присутності США в Гренландії.

Для Данії та Гренландії важливим положенням документа є окреме чітке підтвердження суверенітету та територіальної цілісності Королівства Данія, а також визнання того, що народ Гренландії відповідно до міжнародного права є народом, який має право на самовизначення.

США модернізують і розширять свою діяльність на космічній базі Пітуффік і створять військові бази в Нарсарсуаку та Местервігу, відповідно до умов і технічних деталей, які сторони мають погодити між собою.

Сполучені Штати можуть створювати додаткові оборонні райони в Гренландії та посилювати свої військові операції або об’єкти.

Американські літаки також можуть пролітати над будь-якою територією Гренландії та приземлятися на ній, включно з територіальними водами.

Данія та Гренландія домовилися розглядати запити на створення безпілотних військових об’єктів у Гренландії за межами оборонних районів у межах прискорених процедур урядового погодження.

Угода закріплює положення про те, що жодній державі, яка не є членом НАТО, не буде дозволено створювати власні пілотовані або безпілотні військові об’єкти в Гренландії.

Також не буде дозволено забезпечувати постійну присутність військових сил у Гренландії, якщо інше не буде погоджено сторонами.

Документ передбачає, що будь-які інвестиції з боку держави, яка не є членом НАТО або країною-партнером, не повинні дозволяти отримувати контроль, значний вплив або доступ до непублічної інформації, яка може становити загрозу національній безпеці чи громадському порядку.

У США цей пункт розглядатимуть як спробу протидіяти будь-якому інтересу з боку Китаю чи Росії. В іншій частині угоди йдеться про спільну протидію загрозі шпигунства.

Угода не має кінцевої дати дії та передбачає потенційно важливі сценарії майбутнього, включно з можливим здобуттям Гренландією незалежності.

Зазначається, що незалежна Гренландія повинна буде погодитися залишитися в НАТО та продовжувати виконувати всі домовленості, передбачені договором.

Нагадаємо, 19 вересня Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати досягли домовленості з Данією та Гренландією щодо безпеки острова.

Фото: Clash Report

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