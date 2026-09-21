20 вересня та в ніч проти 21 вересня українські військові завдали ударів по низці військових цілей на Донеччині та у Бєлгородській області РФ.

Про результати ударів повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони уразили РЛС Каста та пункт управління БпЛА РФ

За даними Генштабу, один з ударів припав на район населеного пункту Пікузи Донецької області. Там Сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію Каста.

Зараз дивляться

Йдеться про мобільну РЛС Каста-2Е2 (39Н6), призначену для виявлення літаків, ракет та безпілотників на малих висотах. Її дальність становить до 150 км, а орієнтовна вартість — від $60 млн.

Ще однією ціллю став пункт управління російськими безпілотниками. Його уразили в районі Дніпроенергії Донецької області.

Крім того, українські військові завдали удару по території РФ. Поблизу Старого Хутора Бєлгородської області було уражено місце зосередження особового складу російських військ.

У Генштабі зазначили, що робота по ключових військових цілях противника триває.

Нагадаємо, що 19 вересня та в ніч проти 20 вересня Сили оборони також завдали ударів по низці військових об’єктів РФ.

У районі Українки Запорізької області було уражено ЗРК Бук-М3, а поблизу Балки на Донеччині — російську РЛС Небо-У. Біля Сіверськодонецька Луганської області під удар потрапило місце виробництва БпЛА.

Також на Донеччині у районі Зоряного було уражено командно-спостережний пункт, а поблизу Старомихайлівки — пункт управління безпілотними системами РФ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.