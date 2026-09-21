Сили оборони уразили російську РЛС Каста вартістю від $60 млн та пункт управління БпЛА
20 вересня та в ніч проти 21 вересня українські військові завдали ударів по низці військових цілей на Донеччині та у Бєлгородській області РФ.
Про результати ударів повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Сили оборони уразили РЛС Каста та пункт управління БпЛА РФ
За даними Генштабу, один з ударів припав на район населеного пункту Пікузи Донецької області. Там Сили оборони уразили російську радіолокаційну станцію Каста.
Йдеться про мобільну РЛС Каста-2Е2 (39Н6), призначену для виявлення літаків, ракет та безпілотників на малих висотах. Її дальність становить до 150 км, а орієнтовна вартість — від $60 млн.
Ще однією ціллю став пункт управління російськими безпілотниками. Його уразили в районі Дніпроенергії Донецької області.
Крім того, українські військові завдали удару по території РФ. Поблизу Старого Хутора Бєлгородської області було уражено місце зосередження особового складу російських військ.
У Генштабі зазначили, що робота по ключових військових цілях противника триває.
Нагадаємо, що 19 вересня та в ніч проти 20 вересня Сили оборони також завдали ударів по низці військових об’єктів РФ.
У районі Українки Запорізької області було уражено ЗРК Бук-М3, а поблизу Балки на Донеччині — російську РЛС Небо-У. Біля Сіверськодонецька Луганської області під удар потрапило місце виробництва БпЛА.
Також на Донеччині у районі Зоряного було уражено командно-спостережний пункт, а поблизу Старомихайлівки — пункт управління безпілотними системами РФ.