Президент США Дональд Трамп заявив, що за необхідності готовий скористатися новими повноваженнями, передбаченими законом щодо санкцій проти Росії, співавтором якого був сенатор Ліндсі Грем.

Про це він сказав 22 вересня під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Трамп готовий за потреби застосувати закон Грема

Дональд Трамп розповів, що минулого тижня підписав “новий потужний закон, ухвалений Конгресом”, названий на честь сенатора Ліндсі Грема.

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За словами американського президента, закон надає йому значні нові повноваження для запровадження мит.

– Якщо буде потрібно, я змушений буду ними скористатися. Настав час покласти край вбивствам, – сказав він, маючі на увазі необхідність завершення російсько-української війни.

Трамп також заявив, що Сполучені Штати активно взаємодіють для припинення війни із керівництвом Росії та України.

– Я думаю, це (завершення війни, – Ред.) станеться швидше, ніж люди усвідомлюють, – сподівається Трамп.

Нагадаємо, 18 вересня Дональд Трамп підписав законопроєкт щодо санкцій проти Росії, співавторами якого є сенатори Ліндсі Грем і Річард Блументаль.

16 вересня Палата представників Конгресу США підтримала цей законопроєкт. 7 серпня законопроєкт схвалив Сенат США.

Документ передбачає запровадження мит проти країн, які купують російські енергоресурси.

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