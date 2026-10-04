Атака беспилотников на Республику Адыгея продолжалась всю ночь на 4 октября.

Об атаке сообщает OSINT-паблик Exilenova.

Атака дронов на Адыгею 4 октября: что известно

Первые сообщения о событиях в районе военного аэродрома Ханска появились около 05:00.

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По информации Exilenova, жители Майкопа сообщали об атаке дронов и пожаре на военном аэродроме.

Примерно через час OSINT-паблик сообщил, что беспилотники атаковали Адыгею всю ночь напролет. Также были опубликованы фото и видео, на которых видно пролет дронов и пожар.

В то же время подтверждённой информации о последствиях атаки и возможных повреждениях аэродрома Ханска пока нет.

Российские власти ситуацию не комментировали.

Об атаке дронов в ночь на 4 октября также заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он утверждал, что российские силы ПВО якобы сбили шесть дронов, летевших на столицу РФ.

Сейчас последствия атаки дронов на Москву 4 сентября уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 684-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.