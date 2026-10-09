Глава кабинета председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт будет представлять Европейский Союз на переговорах между Украиной и США, запланированных на 9 и 10 октября.

Об этом Суспільному стало известно из собственных источников.

Переговоры Украины и США: кто будет представлять стороны

От НАТО к переговорам присоединится Джеффри ван Леувен — руководитель аппарата и директор Офиса генерального секретаря Альянса. Францию, Германию и Великобританию будут представлять советники руководителей этих государств.

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— Что касается переговоров в Майами, существует формат, который был установлен с американскими, европейскими советниками по безопасности, включая ЕС, которые встречались в Женеве несколько месяцев назад. И это тот формат, который снова повторяется в Майами. Так что в определенном смысле Европа представлена там, — сообщил представитель Евросоюза.

Что известно об украинско-американских переговорах

Украинская делегация в составе Давида Арахамии, Рустема Умерова, Кирилла Буданова и Сергея Кислицы отправляется в США. Цель поездки — переговоры по активизации дипломатических усилий для завершения войны.

Встречи запланированы на 9 и 10 октября. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил их проведение.

Американскую сторону будут представлять специальный представитель США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять президента Дональда Трампа.

По словам Зеленского, во время переговоров стороны рассмотрят вопросы противовоздушной обороны Украины. Украинские представители планируют обсудить с представителями европейских стран и предоставление финансовой помощи Украине.

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