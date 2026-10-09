Голова кабінету президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн Бйорн Зайберт представлятиме Європейський Союз на переговорах між Україною та США, запланованих на 9 та 10 жовтня.

Про це Суспільному стало відомо з власних джерел.

Переговори України та США: хто представлятиме сторони

Від НАТО до переговорів долучиться Джеффрі ван Леувен – керівник апарату та директор Офісу генерального секретаря Альянсу. Францію, Німеччину та Велику Британію представлятимуть радники керівників цих держав.

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– Щодо переговорів у Маямі існує формат, який був встановлений з американськими, європейськими радниками з безпеки, включаючи ЄС, які зустрічалися в Женеві кілька місяців тому. І це той формат, який знову повторюється в Маямі. Тож певним чином Європа представлена там, – повідомив посадовець Євросоюзу.

Українська делегація у складі Давида Арахамії, Рустема Умєрова, Кирила Буданова та Сергія Кислиці вирушає до США. Мета поїздки – переговори щодо активізації дипломатичних зусиль для завершення війни.

Зустрічі заплановані на 9 та 10 жовтня. Президент України Володимир Зеленський підтвердив їх проведення.

Американську сторону представлятимуть спеціальний представник США Стів Віткофф та Джаред Кушнер, зять президента Дональда Трампа.

За словами Зеленського, під час переговорів сторони розглянуть питання протиповітряної оборони України. Українські представники планують обговорити з представниками європейських країн і надання фінансової допомоги Україні.

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