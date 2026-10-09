Ослабление санкций против России без четких и длительных договоренностей о деэскалации лишь будет способствовать продолжению войны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский вечером 9 октября.

Ослабление санкций против РФ приведет к деэскалации

Президент Украины подчеркнул, что необходимо усилить давление на Москву, поддержать Украину и ввести санкции в соответствии с законом Линдси Грэма.

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По словам Зеленского, сегодня в Киеве состоялась встреча с двухпартийной делегацией Конгресса США. Американские представители спросили президента, что необходимо для завершения войны.

— Ответ должен быть сильным. Должны быть санкции по закону Линдси Грэма, должна быть поддержка Украины в защите жизни, и должно быть давление на Россию за войну. И сегодня состоялся разговор лидеров Америки и России. Разговор, который ведет к другому, – отметил президент Украины.

Зеленский обратил внимание на то, что после недавнего решения в Европе о снятии санкций с российских олигархов вражеские удары и террор против мирного населения усилились.

Он напомнил о российском ракетном ударе по жилому дому в Прилуках, авиаударах по городским автобусам в Краматорске и постоянных атаках на энергетическую инфраструктуру Киева, Днепра, Харькова, Одессы и других городов.

По словам главы государства, в результате этих атак погибли десятки людей, еще сотни получили ранения.

— Россияне компенсируют таким террором свою неспособность достичь поставленных перед ними целей на фронте. В этом году Россия на фронте слабее, чем в любое другое время войны, – отметил глава государства.

Поэтому, по мнению Зеленского, Владимир Путин пытается добиться ослабления давления посредством кулуарных договоренностей.

Президент подчеркнул, что любое ослабление санкций без четких и длительных договоренностей о деэскалации является проявлением слабости.

По его мнению, это лишь будет поощрять Россию продолжать боевые действия, убивать больше людей и наносить ущерб миру.

Украина готова к взаимной деэскалации

Зеленский предложил США договоренность о взаимной деэскалации.

— Украина готова к зеркальным деэскалационным шагам, и американская команда знает эту нашу позицию, – подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим нефтяным объектам являются ответом на многолетние атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Он отметил, что Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, если Россия прекратит разрушать украинскую энергетику.

Такую договоренность Киев предлагает достичь при посредничестве США, возможностей которых, по оценке Зеленского, достаточно для соответствующего компромисса.

Президент предостерег от уступок Москве в вопросе продажи российских нефтепродуктов.

— Подарки Путину не сработают на благо мира и не принесут никакой пользы цивилизованному миру. Россия отплатит за дизель дальнейшим террором и подлостями. Разрешение России продавать нефтепродукты – это инвестиция в войну, которую нужно закончить, а не продолжить, – подчеркнул он.

Зеленский призвал к реальной деэскалации с Россией на взаимных условиях и выразил надежду на дальнейшую поддержку США в защите Украины и сильное давление Вашингтона на Москву.

Напомним, Дональд Трамп сообщил о договоренности с Владимиром Путиным относительно поставок миллионов тонн российского дизеля на рынки США и других стран мира. По словам президента США, это будет способствовать более быстрому снижению цен на топливо.

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