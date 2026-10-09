Послаблення санкцій проти Росії без чітких і тривалих домовленостей про деескалацію лише сприятиме продовженню війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський ввечері 9 жовтня.

Послаблення санкцій проти РФ призведе до деескалації

Президент України наголосив на необхідності посилення тиску на Москву, підтримки України та запровадження санкцій відповідно до закону Ліндсі Грема.

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За словами Зеленського, сьогодні в Києві відбулася зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США. Американські представники запитали президента, що потрібно для завершення війни.

– Відповідь має бути сильною. Мають бути санкції за законом Ліндсі Грема, має бути підтримка для України у захисті життя, і має бути тиск на Росію за війну. І сьогодні була розмова лідерів Америки та Росії. Розмова, яка веде до іншого, – наголосив президент України.

Зеленський звернув увагу на те, що після нещодавнього рішення в Європі про зняття санкцій із російських олігархів ворожі удари та терор проти мирного населення посилилися.

Він нагадав про російський ракетний удар по житловому будинку в Прилуках, авіаудари по міських автобусах у Краматорську та постійні атаки на енергетичну інфраструктуру Києва, Дніпра, Харкова, Одеси й інших міст.

За словами глави держави, внаслідок цих атак загинули десятки людей, ще сотні дістали поранення.

– Росіяни компенсують таким терором свою нездатність досягти визначених їм цілей на фронті. В цьому році Росія на фронті найслабша, ніж в будь-який інший час війни, – зауважив глава держави.

Тому, на думку Зеленського, Володимир Путін намагається отримати послаблення тиску через кулуарні домовленості.

Президент наголосив, що будь-яке послаблення санкцій без чітких і тривалих домовленостей про деескалацію є проявом слабкості.

На його думку, це лише заохочуватиме Росію продовжувати бойові дії, вбивати більше людей і завдавати збитків світові.

Україна готова до взаємної деескалації

Зеленський запропонував США домовленість про взаємну деескалацію.

– Україна готова до дзеркальних деескалаційних кроків, і американська команда знає цю нашу позицію, – наголосив він.

Президент наголосив, що удари України по російських нафтопереробних заводах та інших нафтових об’єктах є відповіддю на багаторічні атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру.

Він зазначив, що Україна готова припинити удари по російських нафтопереробних підприємствах, якщо Росія припинить руйнувати українську енергетику.

Таку домовленість Київ пропонує досягти за посередництва США, можливостей яких, за оцінкою Зеленського, достатньо для відповідного компромісу.

Президент застеріг від поступок Москві у питанні продажу російських нафтопродуктів.

– Подарунки Путіну не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу. Росія “віддячить” за дизель подальшим терором та підлостями. Дозвіл Росії продавати нафтопродукти – це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжити, – наголосив він.

Зеленський закликав до реальної деескалації з Росією на взаємних умовах і висловив сподівання на подальшу підтримку США в захисті України та сильний тиск Вашингтона на Москву.

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив про домовленість із Володимиром Путіним щодо постачання мільйонів тонн російського дизеля на ринки США та інших країн світу. За словами президента США, це сприятиме швидшому зниженню цін на пальне.

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