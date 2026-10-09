Сили оборони уразили Омський та Ухтинський НПЗ у РФ. Також зафіксовано влучання в ще один російський дата-центр.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в п’ятницю, 9 жовтня.

Зеленський підтвердив ураження двох НПЗ у Росії

– Ще одне ураження російського нафтопереробного заводу в Омську – один зі значних заводів, а також Ухтинського НПЗ за 1900 кілометрів від державного кордону України, – зазначив Зеленський.

За словами президента, удар по Ухтинському НПЗ завдали дронами Ан-196 RS, дальність польоту яких становить близько 2 500 км. Омський нафтопереробний завод напередодні атакували модифікованими версіями безпілотників FP-1 – FP-6.

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Зеленський повідомив і про ураження дата-центру, назвавши це дзеркальною відповіддю України на російські удари.

Раніше Генеральний штаб повідомив про ураження Омського НПЗ, який є найпотужнішим нафтопереробним заводом Росії. Операцію провели підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом на території РФ Чорна Іскра.

Безпілотники ССО подолали майже 3 тис. км і успішно досягли території підприємства.

Омський НПЗ підрозділи ССО уражали, зокрема, 6 липня 2026 року.

Тоді українські військові завдали удару по установці первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11, проєктна потужність якої становить 8,4 млн тонн нафти на рік. Унаслідок атаки завод повністю припинив переробку нафти та перейшов у ремонт.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що систематичне ураження таких об’єктів є реалізацією невід’ємного права України на самооборону, передбаченого статтею 51 Статуту ООН.

Ці дії спрямовані на послідовне послаблення військово-економічного потенціалу РФ.

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