Зеленський підтвердив ураження НПЗ в Омську, Ухті та ще одного дата-центру у РФ
- Володимир Зеленський підтвердив, що Сили оборони уразили Омський НПЗ та завдали удару по Ухтинському НПЗ.
- Зафіксовано влучання в ще один російський дата-центр.
Сили оборони уразили Омський та Ухтинський НПЗ у РФ. Також зафіксовано влучання в ще один російський дата-центр.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський в п’ятницю, 9 жовтня.
Зеленський підтвердив ураження двох НПЗ у Росії
– Ще одне ураження російського нафтопереробного заводу в Омську – один зі значних заводів, а також Ухтинського НПЗ за 1900 кілометрів від державного кордону України, – зазначив Зеленський.
За словами президента, удар по Ухтинському НПЗ завдали дронами Ан-196 RS, дальність польоту яких становить близько 2 500 км. Омський нафтопереробний завод напередодні атакували модифікованими версіями безпілотників FP-1 – FP-6.
Зеленський повідомив і про ураження дата-центру, назвавши це дзеркальною відповіддю України на російські удари.
Раніше Генеральний штаб повідомив про ураження Омського НПЗ, який є найпотужнішим нафтопереробним заводом Росії. Операцію провели підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом на території РФ Чорна Іскра.
Безпілотники ССО подолали майже 3 тис. км і успішно досягли території підприємства.
Омський НПЗ підрозділи ССО уражали, зокрема, 6 липня 2026 року.
Тоді українські військові завдали удару по установці первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11, проєктна потужність якої становить 8,4 млн тонн нафти на рік. Унаслідок атаки завод повністю припинив переробку нафти та перейшов у ремонт.
У Генштабі ЗСУ наголосили, що систематичне ураження таких об’єктів є реалізацією невід’ємного права України на самооборону, передбаченого статтею 51 Статуту ООН.
Ці дії спрямовані на послідовне послаблення військово-економічного потенціалу РФ.