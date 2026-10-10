В ночь на 10 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины снова нанесли удар по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Самара вблизи поселка Просвет в Самарской области России.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Удар по ЛПДС Самара 10 октября: что известно

По информации Генерального штаба ВСУ, степень повреждений после нового удара на ЛПДС Самара уточняется.

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В то же время украинские военные подтвердили результаты предыдущей атаки на этот объект.

В частности, 7 октября были уничтожены четыре нефтяных резервуара РВС-50000, а на территории станции вспыхнул масштабный пожар.

Что известно о ЛПДС Самара

Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) Самара расположена недалеко от поселка Просвет в Самарской области РФ.

Это крупный нефтяной узел, который используется для приема, хранения и смешивания нефти.

На станцию по магистральным нефтепроводам поступает сырье из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов России.

Именно здесь смешивают нефть с разным содержанием серы для формирования экспортного сорта Urals. По информации Генштаба ВСУ, предприятие также участвует в обеспечении потребностей российской армии.