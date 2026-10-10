Силы обороны повторно ударили по нефтяной станции Самара в РФ
- В ночь на 10 октября Силы обороны повторно поразили ЛПДС Самара в Самарской области РФ.
- Генштаб подтвердил уничтожение четырех резервуаров РВС-50000 и масштабный пожар после удара 7 октября.
В ночь на 10 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины снова нанесли удар по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) Самара вблизи поселка Просвет в Самарской области России.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Удар по ЛПДС Самара 10 октября: что известно
По информации Генерального штаба ВСУ, степень повреждений после нового удара на ЛПДС Самара уточняется.
В то же время украинские военные подтвердили результаты предыдущей атаки на этот объект.
В частности, 7 октября были уничтожены четыре нефтяных резервуара РВС-50000, а на территории станции вспыхнул масштабный пожар.
Что известно о ЛПДС Самара
Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) Самара расположена недалеко от поселка Просвет в Самарской области РФ.
Это крупный нефтяной узел, который используется для приема, хранения и смешивания нефти.
На станцию по магистральным нефтепроводам поступает сырье из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов России.
Именно здесь смешивают нефть с разным содержанием серы для формирования экспортного сорта Urals. По информации Генштаба ВСУ, предприятие также участвует в обеспечении потребностей российской армии.