В ночь на 9 октября украинские военные нанесли удар по Центру ликвидации межконтинентальных баллистических ракет вблизи Сыроватихи в Нижегородской области России. Предприятие могло играть важную роль в поддержке стратегического ракетного арсенала РФ и реализации космических программ.

Об этом сообщает Defense Express.

Удар по Центру ликвидации баллистических ракет в РФ: что известно

По информации Генерального штаба ВСУ, предприятие было частью производственной цепочки, связанной с изготовлением взрывчатых веществ и компонентов ракетного топлива. Центр основали в 1991 году на базе воинской части, которая ранее занималась нейтрализацией и демонтажем ракет.

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В 1990-х годах на объекте утилизировали межконтинентальные баллистические ракеты, оставшиеся у России после распада СССР. Всего в рамках международных соглашений о сокращении стратегических вооружений там ликвидировали 448 ракет типов Р-36 и УР-100Н УТТХ.

Впоследствии предприятие получило дополнительные функции, среди которых было поддержание технического состояния ракет Р-36М, известных как Сатана или РС-20 Воевода. По оценкам Defense Express, по состоянию на 2024 год у России было 34 такие ракеты.

Центр также участвовал в программе Днепр, которая предусматривала переоборудование межконтинентальных баллистических ракет в космические носители. Хотя в 2015 году программу официально закрыли, предприятие продолжило поставлять компоненты жидкого топлива для других ракет-носителей.

Аналитики отмечают, что эти технологии имеют значение для российских спутниковых проектов, среди которых Бюро-1440 и Ямал. Их рассматривают как попытки России создать собственные системы спутниковой связи по типу Starlink.

В Defense Express подчеркивают, что поражение центра важно с учетом его возможной роли в ракетно-космической отрасли РФ. Сейчас неизвестно, какие повреждения получило предприятие и как удар повлиял на российские программы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 октября Силы обороны нанесли удары по объектам российской ракетной инфраструктуры и предприятиям, задействованным в производстве компонентов ракетного топлива.

Кроме центра ликвидации межконтинентальных баллистических ракет, под удар попали:

объект Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В. П. Бармина вблизи населенного пункта Дальнее Константиново-5 в Нижегородской области;

Редкинский опытный завод в районе населенного пункта Редкино Тверской области, который производит компоненты топлива для крылатых ракет Х-55 и Х-101.

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