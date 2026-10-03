Владимир Зеленский ожидает, что ракета FP-9 производства компании Fire Point будет готова этой осенью. По его словам, FP-9 может поразить Москву.

Об этом украинский президент заявил в интервью Reuters.

Ракета FP-9 будет готова этой осенью

Украина на этой неделе объявила о первом боевом применении собственной баллистической ракеты отечественного производства — FP-7, дальность которой составляет около 250 км.

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Зеленский заявил, что звонил производителю Fire Point, чтобы призвать руководство компании как можно скорее завершить работу над моделью большей дальности — FP-9, которая, по словам компании, может поразить Москву.

— Я сказал им: где моя FP-9? Нам нужна FP-9. И FP-9 будет (готова, — Ред.) этой осенью, я уверен, — сказал Зеленский улыбаясь.

Президент отметил, что Украина в значительной степени вынуждена использовать истребители F-16 и МиГи для уничтожения около 60% российских реактивных БпЛА. При этом запасы 20-миллиметровых боеприпасов для этих самолетов почти исчерпаны.

По словам Зеленского, Киев срочно ищет альтернативные решения, в частности усиливает способности в сфере радиоэлектронного подавления.

Во второй половине октября Украина должна получить первую партию небольших и недорогих ракет для систем ПВО, которые способны сбивать новые Шахеды.

Глава государства добавил, что недавняя волна заходов российских беспилотников и гибридных атак в Европе была попыткой запугать европейское население и разделить поддержку Украины.

По его словам, некоторые европейские лидеры начинают это понимать и усиливать свою позицию.

— После переговоров с европейскими чиновниками в Брюсселе на этой неделе Украина нашла финансирование для продолжения закупок беспилотников, которые необходимы для ведения боевых действий в начале 2027 года, — заявил Зеленский.

Украинские чиновники работали с европейскими партнерами над планом, чтобы закрыть дефицит в $27 млрд в оборонном бюджете Киева в этом году.

Президент отметил, что планы предусматривают сочетание перераспределения собственных бюджетных ресурсов Украины, двусторонней помощи и использования “денежных кредитов” из части следующего года в рамках кредита ЕС на €90 млрд.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина впервые успешно применила в бою тактическую баллистическую ракету FP-7 собственного производства.

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