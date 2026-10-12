Европейским странам следует усилить поддержку Украины в ответ на российские гибридные атаки.

Об этом 11 октября заявил Bloomberg Television верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Усиление гибридных атак РФ на Европу

— Они (россияне, — Ред.) пытаются сломить нашу общую волю, — сказал генерал Гринкевич, комментируя усиление российской агрессии против Европы, которая включает вторжения в воздушное пространство НАТО, поджоги, диверсии и кибератаки.

Он привел примеры Дании и Германии, которые увеличили поддержку Украины после гибридных атак на своей территории.

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— Это надлежащие ответные меры, которые показывают России, что целей, которых она стремится достичь, невозможно достичь, — сказал Гринкевич на полях Варшавского форума по безопасности.

По словам генерала, атаки РФ происходят на фоне значительных потерь, которые продолжает нести армия президента Владимира Путина в Украине.

Украина также наносит противнику все больший экономический ущерб, осуществляя многочисленные удары по нефтеперерабатывающим заводам и центрам обработки данных в глубине территории России.

НАТО по-прежнему оставляет отдельным странам право самостоятельно реагировать на такие инциденты. В сентябре Германия впервые официально обвинила Россию в попытке атаки с помощью дрона со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига.

— Я точно не боюсь называть виновника. Если какая-то страна этого хочет, я готов об этом говорить, — добавил Гринкевич.

Гринкевич ожидает дальнейшей поддержки Украины со стороны ЕС

Несмотря на то, что в Европе набирают влияние политические силы, выступающие против дальнейшей поддержки Украины, а в 2027 году должны состояться важные выборы, Гринкевич выразил уверенность в дальнейшей поддержке Киева.

По его мнению, эти силы уступят перед пониманием “центральной роли” Украины для европейской безопасности.

— Думаю, им очень быстро станет совершенно очевидно, как правильно поступить и почему это необходимо для их собственной национальной безопасности, — сказал он.

Алексус Гринкевич прибыл в Польшу, чтобы представить свои планы относительно быстрой победы над Россией в случае ее вторжения на территорию НАТО на фоне обострения напряженности между Альянсом и РФ.

По его словам, обнародование “теории победы” имеет целью сдержать Россию, четко обозначив, что произойдет в случае захвата ею территории НАТО.

Гринкевич добавил, что концепция предусматривает использование беспилотников и технологий искусственного интеллекта для усиления уже имеющихся военных преимуществ НАТО над Россией, в частности благодаря истребителям F-35.

На вопрос, вредит ли этим усилиям договоренность президента США Дональда Трампа с Путиным об импорте российского дизельного топлива в Соединенные Штаты, Гринкевич ответил, что сосредоточен на военных вопросах.

— Окна возможностей появляются и исчезают. Мы должны искать такие возможности и использовать их, когда они возникают, — сказал он, комментируя поиск путей для диалога с целью завершения войны между Украиной и Россией.

Напомним, 11 октября Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились на “энергетическое перемирие”, которое должно было вступить в силу немедленно. Подробности договоренности оставались неясными.

Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает прекращение огня, если на это согласится и Путин.

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