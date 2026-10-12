Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти 77 осіб, причетних до проведення незаконних виборів до Держдуми Росії на тимчасово окупованих територіях України у вересні 2026 року.

Про це повідомили в Раді ЄС.

Вибори РФ на окупованих територіях

До санкційного списку потрапили 74 кандидати, які балотувалися від різних політичних партій на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також у Криму та Севастополі. Ще троє фігурантів — члени Центральної виборчої комісії РФ, причетні до організації незаконного голосування.

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У Євросоюзі вважають, що участь у цих так званих виборах сприяла спробам Росії легітимізувати свою війну проти України та незаконну окупацію українських територій.

Особи, внесені до санкційного списку, підпадають під такі обмеження:

заборона на в’їзд до країн ЄС і транзит через їхню територію;

замороження активів у межах Євросоюзу;

заборона громадянам і компаніям ЄС надавати їм кошти, фінансові активи та економічні ресурси.

У Раді ЄС підкреслили, що проведення Росією так званих виборів на окупованих територіях порушує українське та міжнародне право, зокрема Статут ООН, а також посягає на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Євросоюз також нагадав, що не визнає і ніколи не визнаватиме ані проведення цих виборів на українських територіях, ані їхніх результатів.

У червні 2026 року Європейська Рада підтвердила готовність і надалі надавати Україні політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну допомогу.

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію щодо російських виборів 18–20 вересня. В ухваленій резолюції ПАРЄ констатувала, що так звані вибори до Держдуми не відповідали фундаментальним умовам вільних і справедливих виборів.

Раніше президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про запровадження трьох пакетів санкцій проти Росії. Один з пакетів включає 70 громадян Росії.

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