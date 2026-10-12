Міністри закордонних справ ЄС затвердили нові санкції проти 1 569 фізичних осіб та компаній російського військово-промислового комплексу.

Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у соцмережі X.

ЄС затвердив новий пакет санкцій проти Росії: що відомо

До санкційного списку внесли 826 російських компаній та 743 осіб, які обіймають посади їхніх генеральних директорів.

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За словами Каї Каллас, це найбільше розширення санкційного переліку ЄС від початку війни, яку Росія розв’язала проти України.

Особливу увагу Євросоюз приділив підприємствам, залученим до виробництва балістичних ракет. Саме з цим напрямом пов’язана понад половина нових санкційних позицій.

— Ми робимо процес виробництва Росією зброї, якою вона вбиває українців, значно складнішим, повільнішим і дорожчим, — наголосила Каллас.

Очільниця європейської дипломатії зазначила, що ухвалення такого масштабного пакету демонструє єдність європейських країн у питанні посилення тиску на Москву.

Вона також звернула увагу на продовження російських атак проти цивільної інфраструктури України. Зокрема, згадала удари по київських мостах, суднах, що перевозять зерно, та Національній академії наук.

За словами Каллас, такі дії Росії не свідчать про її прагнення до миру, тому Європа має не послаблювати, а посилювати санкційний тиск.

Що передбачає новий пакет санкцій ЄС проти Росії

Як повідомили в Раді ЄС, нові обмеження спрямовані насамперед на постачальників середньої ланки, які відіграють ключову роль у роботі російського військово-промислового комплексу.

Йдеться про підприємства, що забезпечують російську оборонну промисловість комплектуванням для сучасних систем озброєння. Їхній сукупний річний оборот становить щонайменше €20 млрд, а кількість працівників перевищує 250 тис. осіб.

Компанії зі списку постачають компоненти, необхідні для виготовлення ракет, безпілотників та військових літаків.

Зокрема, санкції охоплюють підприємства, які виробляють або постачають:

електроніку, напівпровідники, мікросхеми та комп’ютерне обладнання;

радари, антени, приймачі та інші засоби зв’язку;

компоненти авіаційних, супутникових і ракетних систем;

вибухові речовини та боєприпаси;

оптичні й навігаційні системи.

У Раді ЄС пояснили, що ці компанії забезпечують російських виробників озброєння критично важливими деталями. Обмеження мають ускладнити доступ до фінансових ресурсів і можливостей, необхідних для їхньої діяльності.

Для всіх осіб і компаній, внесених до санкційного списку, передбачено заморожування активів. Крім того, забороняється прямо чи опосередковано надавати їм кошти або інші економічні ресурси.

Щодо фізичних осіб додатково діятиме заборона на в’їзд до країн Європейського Союзу.

Нагадаємо, що 7 жовтня посли країн Європейського Союзу погодили внесення до санкційного списку 743 фізичних осіб та 826 компаній, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом.

Спочатку проєкт передбачав обмеження проти 744 фізичних і 827 юридичних осіб. Однак під час погодження перелік скоротили на одну людину та одну компанію. Кого саме виключили, не повідомлялося.

Серед підприємств, керівники яких фігурували в проєкті, були компанії військового кораблебудування, ракетно-космічної галузі, авіаційного двигунобудування, виробництва артилерії, військової автотехніки, радіоелектроніки та боєприпасів.

Окремо посли ЄС погодили санкції проти 77 осіб, яких Росія оголосила обраними до Державної Думи від тимчасово окупованих територій України.

Також представники держав-членів погодили продовження санкційного режиму за поширення та застосування хімічної зброї. На той момент у його межах обмеження діяли проти 31 фізичної особи та 6 організацій.

10 жовтня Кая Каллас заявила, що Євросоюз не призупинятиме санкції проти російського дизельного пального.

Вона пояснила, що послаблення обмежень дозволило б Москві отримувати додаткові доходи, які можуть бути спрямовані на продовження війни проти України.

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