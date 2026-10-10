Европейский Союз не будет приостанавливать санкции против российского дизельного топлива и готовится окончательно утвердить самый масштабный с начала полномасштабной войны пакет ограничений против РФ.

Об этом заявила верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в соцсети X 10 октября.

Каллас о санкциях против российского дизеля

По словам Каллас, приостановка санкций против российского дизельного топлива позволяет Москве получать дополнительные доходы, которые она может направить на продолжение войны против Украины.

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В то же время Европейский Союз не собирается ослаблять ограничения в отношении российских нефтепродуктов.

— Приостановка санкций в отношении российского дизельного топлива обеспечивает Москве дополнительные доходы для ведения войны. Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого делать не будет, — подчеркнула Каллас.

Глава европейской дипломатии также обратила внимание на усиление российских атак против Украины.

По её словам, всего за два дня в результате ударов РФ погибли более 80 мирных украинцев.

Кроме того, Каллас заявила об активизации российских гибридных атак против европейских стран, в частности государств-членов ЕС и союзников НАТО.

Крупнейший пакет санкций против РФ: что планирует ЕС

Каллас сообщила, что 12 октября министры иностранных дел стран Европейского Союза планируют утвердить самый масштабный с начала войны пакет санкций против российской военной машины.

Речь идет об ограничениях, которые 7 октября уже согласовали послы стран-членов ЕС.

В санкционный список планируют включить 743 физических лица и 826 компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Всего ограничения могут затронуть 1 569 человек и предприятий.

В списке фигурируют руководители предприятий, работающих в сферах военного кораблестроения, производства подводных лодок, ракетно-космической техники, авиационных двигателей, артиллерии, боеприпасов, военных автомобилей и радиоэлектроники.

Среди предприятий, руководителей которых предлагали включить в санкционный список, упоминались Севмаш, Адмиралтейские верфи, Мотовилихинские заводы, структуры КамАЗа и другие компании российского ВПК.

Отдельно послы ЕС согласовали санкции против 77 человек, которых Россия объявила избранными в Государственную Думу от временно оккупированных территорий Украины.

Также представители стран Евросоюза согласовали продление санкционного режима за распространение и применение химического оружия.

После окончательного утверждения новые ограничения будут предусматривать замораживание активов, запрет на предоставление средств и других экономических ресурсов лицам и компаниям, попавшим под санкции.

Для физических лиц также будет действовать запрет на въезд в ЕС и транзит через его территорию.

В то же время согласование списков послами еще не означает вступления санкций в силу. Для этого нужно окончательное решение Совета ЕС и публикация соответствующих актов в Официальном журнале Евросоюза.

Напомним, что 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

По словам американского президента, Россия должна немедленно поставить более 300 тыс. тонн дизельного топлива, еще 500 тыс. тонн в течение ноября и 1 млн тонн после этого. Впоследствии Москва якобы сможет поставить еще 3 млн тонн топлива.

Трамп объяснил, что такая договоренность должна ускорить снижение цен на топливо.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал ослабление санкций против России без четких и долгосрочных договоренностей о деэскалации.

По его словам, дополнительные доходы от продажи нефтепродуктов только подтолкнут Москву продолжать войну.

В то же время аналитики Института изучения войны (ISW) отметили, что Россия не предложила США никаких уступок в переговорах о завершении войны в обмен на ослабление санкций против дизельного топлива.

По мнению экспертов, дополнительные доходы от экспорта нефтепродуктов могут помочь Кремлю финансировать дальнейшую агрессию против Украины.

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