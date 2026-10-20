Президент США Дональд Трамп готовий провести тристоронню зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним та лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це повідомляють Axios та CNBC.

Трамп про зустріч із Путіним і Сі Цзіньпіном

19 жовтня Дональда Трампа запитали, чи готовий він провести тристоронній саміт із лідерами Росії та Китаю, зокрема для обговорення завершення війни в Україні.

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Президент США підтвердив, що відкритий до такої зустрічі, але зазначив, що її головною темою хотів би зробити денуклеаризацію — скорочення ядерних озброєнь.

— Я б це зробив не стільки заради України. Ми б провели цю зустріч, щоб поговорити про денуклеаризацію, — заявив Трамп.

За інформацією Axios, американський президент уже близько двох років говорить про бажання досягти домовленостей із Росією та Китаєм щодо скорочення ядерних арсеналів. Однак досі Москва та Пекін не демонстрували значної готовності до такої угоди.

Трамп також не виключив, що під час можливої зустрічі обговорюватимуть торгівлю та інші питання.

— Якщо президент Сі цього хоче, я б це зробив. Я впевнений, що ми б поговорили й про інші речі, такі як торгівля, — сказав він.

За даними американських ЗМІ, тристоронню зустріч можуть організувати в листопаді в Китаї.

Очікується, що Дональд Трамп відвідає китайське місто Шеньчжень для участі в саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), запланованому на 18–19 листопада.

Axios повідомляє, що Кремль просуває ідею тристоронньої зустрічі ще з липня. Путін порушував це питання під час телефонних розмов із Трампом, зокрема минулого тижня.

Водночас китайська влада поки не висловила готовності організувати такий саміт.

Остаточних домовленостей щодо проведення зустрічі та її порядку денного наразі немає.

Трамп розкритикував Зеленського та висловився про переговори щодо України

Під час спілкування з журналістами 19 жовтня Трамп також відповів на запитання про можливість обговорення війни в Україні без участі президента Володимира Зеленського.

— Зроблю все, що можу, щоб припинити війну, незалежно від того, чи є там хтось, чи ні, — заявив американський президент.

Крім того, Трамп знову розкритикував Зеленського після його заяв щодо послаблення американських санкцій проти Росії та проблем із супутниковим зв’язком і передаванням розвідувальних даних Україні.

— Зеленський не знає, про що говорить. Зеленський — це людина, яка мала б давно врегулювати цю війну, — сказав Трамп.

Він також заявив, що, на його думку, переговори від імені України мав би вести хтось інший, повторивши свій попередній заклик до зміни українського президента.

Водночас Трамп повідомив, що не знає, хто міг віддати розпорядження про перебої в роботі Starlink, але хотів би це з’ясувати.

Раніше The Wall Street Journal повідомляла, що під час телефонної розмови 9 жовтня Володимир Путін запропонував Дональду Трампу провести тристоронній саміт за участі Сі Цзіньпіна.

За даними видання, Кремль розглядав можливість організувати зустріч у листопаді в Китаї без участі президента України Володимира Зеленського.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтверджував обговорення такої ініціативи, однак зазначав, що конкретних домовленостей немає.

Згодом державний секретар США Марко Рубіо також підтвердив, що можливість зустрічі лідерів трьох країн обговорювалася, але не зміг сказати, чи її остаточно погодили.

19 жовтня Міністерство закордонних справ Китаю прокоментувало інформацію про можливий саміт. Речниця відомства Мао Нін заявила, що наразі їй нічого повідомити з цього приводу.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга застеріг від проведення саміту Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна.

На думку глави українського МЗС, така зустріч може лише заохотити Росію продовжувати війну.

Сибіга наголосив, що натомість тристоронні переговори за участю Зеленського, Трампа та Путіна могли б наблизити завершення війни, якщо Москва продемонструє реальну готовність до миру.

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