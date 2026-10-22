Сполучені Штати, можливо, зараз найближчі до врегулювання війни в Україні за весь час переговорів.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, коментуючи нещодавню телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Трамп про наближення до завершення війни в Україні

За словами американського президента, наприкінці минулого тижня він говорив із Володимиром Путіним щодо можливого припинення російської війни проти України.

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Трамп висловив переконання, що переговорний процес просувається вперед.

— Днями я спілкувався з Володимиром Путіним щодо врегулювання його війни з Україною. До речі, гадаю, ми наближаємося до цього. Можливо, зараз ми ближче до цього, ніж будь-коли раніше, — заявив президент США.

Президент США також повідомив, що під час телефонної розмови попросив Путіна звільнити американського громадянина Стівена Габбарда, якого в Росії засудили за обвинуваченням у найманстві.

За словами Трампа, Путін погодився виконати прохання.

Американський президент зазначив, що звільненого громадянина вже зустріли в Росії, а на момент його заяви той повертався до США разом зі спеціальним посланцем Стівом Віткоффом та родиною.

— Ми нічого не віддали натомість, що трапляється вкрай рідко, — наголосив Трамп.

Він уточнив, що домовленості про звільнення вдалося досягти під час телефонної розмови з Путіним наприкінці минулого тижня.

Журналісти також запитали американського президента, чи вважає він звільнення Габбарда гуманітарним кроком, як раніше заявив Віткофф.

Трамп відповів, що таку оцінку можна використати, однак не дав однозначної характеристики діям російської сторони. Він нагадав, що Вашингтон продовжує переговори з Москвою щодо припинення війни в Україні.

Нагадаємо, що 21 жовтня спецпосланець президента США Стів Віткофф під час зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі назвав російського диктатора гуманістом.

Віткофф також заявив про поступ у переговорах щодо припинення вогню в Україні. Водночас, за повідомленнями російських ЗМІ з посиланням на помічника Путіна Юрія Ушакова, новий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією може відбутися в Абу-Дабі.

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