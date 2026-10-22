Президент США Дональд Трамп зателефонував засновнику SpaceX Ілону Маску та попросив скасувати обмеження швидкості військової версії Starlink в Україні.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців.

Трамп просив Маска скасувати обмеження Starlink

За словами джерел, після їхньої розмови 21 жовтня робота системи стала стабільнішою.

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Американські посадовці зазначили, що Трамп висловив Маску занепокоєння через те, що швидкість Starlink продовжували обмежувати на рівні близько 161 км/год.

Тому деякі українські ударні дрони та безпілотники-перехоплювачі не могли ефективно протидіяти атакам РФ.

Після цієї розмови Starlink почав працювати стабільніше. За словами джерела серед українських чиновників, повністю відновити роботу системи не вдалося, проте швидкість з’єднання збільшилася.

– Скасування обмеження швидкості значно посилить здатність України завдавати ударів на оперативну глибину та допоможе розширити застосування реактивних дронів-перехоплювачів, – зазначив експерт з питань війни Росії в Україні з Фонду Карнеґі Майкл Кофман.

Він додав, що українські військові підрозділи повідомляли йому про результати перших випробувань, які свідчать про стабільнішу роботу Starlink.

Вранці 14 жовтня стало відомо про обмеження швидкості Starlink, яке спричинило зрив низки важливих українських військових місій. Обмеження стосувалися пакета Starshield, який використовують українські військові.

Військові повідомляли про перебої зі зв’язком і можливий вплив цих проблем на роботу дронів-перехоплювачів. Джерело в Міністерстві оборони підтвердило, що зв’язок обмежується, якщо швидкість руху перевищує 160 км на годину.

Володимир Зеленський звернувся до Ілона Маска та назвав уповільнення роботи Starlink “великою помилкою”.

Маск заявив, що обмеження швидкості для військового пакета Starshield залежать не від його компанії, а від уряду США.

Дональд Трамп повідомив, що не ухвалював рішення щодо Starlink для України.

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