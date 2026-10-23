Президент Дональд Трамп заявив, що, на його думку, він має право балотуватися на третій термін, хоча й визнав, що закон цього не передбачає.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на виступ Трампа перед жителями Айови.

Трамп заявив про третій термін

— Я вважаю, що маю право балотуватися знову. Я вважаю, що маю право балотуватися знову, тому що вони сфальсифікували вибори, — сказав він, маючи на увазі непідтверджені твердження про масові фальсифікації під час виборів 2020 року.

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Трамп неодноразово натякав на можливість балотування на третій термін, хоча врешті-решт відкидав таку можливість. У своєму виступі він висловив обидві позиції в одному реченні.

— Гадаю, закон передбачає — я не впевнений на 100%, — але, на мою думку, закон забороняє мені балотуватися знову. Я вивчив це формулювання, — сказав він, маючи на увазі 22-у поправку до Конституції США, яка передбачає лише два обрання на посаду президента.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, лише 31% американців схвалюють діяльність президента США Дональда Трампа. Це на один відсотковий пункт менше, ніж два тижні тому, і найнижчий рівень підтримки за весь час його перебування при владі.

Раніше Трамп заявив, що виплатить кожному дорослому американцю $5 тис. так званих дивідендів, якщо Республіканська партія збереже контроль над Конгресом після виборів 3 листопада.

Джерело : Reuters

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