Трамп знову заговорив про третій президентський термін і згадав фальсифікації виборів
- Трамп заявив, що вважає себе вправі балотуватися на третій термін.
- Свою позицію він аргументував непідтвердженими твердженнями про фальсифікації виборів 2020 року.
Президент Дональд Трамп заявив, що, на його думку, він має право балотуватися на третій термін, хоча й визнав, що закон цього не передбачає.
Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на виступ Трампа перед жителями Айови.
Трамп заявив про третій термін
— Я вважаю, що маю право балотуватися знову. Я вважаю, що маю право балотуватися знову, тому що вони сфальсифікували вибори, — сказав він, маючи на увазі непідтверджені твердження про масові фальсифікації під час виборів 2020 року.
Трамп неодноразово натякав на можливість балотування на третій термін, хоча врешті-решт відкидав таку можливість. У своєму виступі він висловив обидві позиції в одному реченні.
— Гадаю, закон передбачає — я не впевнений на 100%, — але, на мою думку, закон забороняє мені балотуватися знову. Я вивчив це формулювання, — сказав він, маючи на увазі 22-у поправку до Конституції США, яка передбачає лише два обрання на посаду президента.
Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, лише 31% американців схвалюють діяльність президента США Дональда Трампа. Це на один відсотковий пункт менше, ніж два тижні тому, і найнижчий рівень підтримки за весь час його перебування при владі.
Раніше Трамп заявив, що виплатить кожному дорослому американцю $5 тис. так званих дивідендів, якщо Республіканська партія збереже контроль над Конгресом після виборів 3 листопада.