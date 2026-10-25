Военно-воздушные силы США перехватили гражданский самолет, который без разрешения зашедшее во временно ограниченное для полетов пространство над имением Мар-а-Лаго в штате Флорида, где расположена резиденция президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Североамериканское командование воздушно-космической обороны (NORAD) в соцсети X.

У резиденции Трампа перехватили гражданский самолет: что известно

Инцидент произошел над городом Палм-Бич. Для оперативного реагирования и сопровождения самолета-нарушителя командование NORAD подняло в воздух истребитель F-16.

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Чтобы привлечь внимание пилота гражданского судна, военный летчик применил проверенный стандартный маневр в воздухе.

После этого гражданский пилот вышел сразу на связь с военными, четко выполнил все полученные указания и немедленно покинул закрытую для полетов зону.

Напомним, что это не первый раз истребители ВВС США перехватывают гражданские самолеты возле резиденции президента Дональда Трампа в Палм-Бич в штате Флорида.

Ранее подобный инцидент произошел 30 ноября 2025 года.

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