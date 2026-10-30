В НАТО объяснили, какая ситуация с поставкой Украине ракет для Patriot
- Главнокомандующий войсками НАТО генерал Алексус Гринкевич заявил, что задержек с поставками ракет для систем ПВО Patriot в Украину нет.
- По его словам, поставки по программе PURL продолжаются, а США одобряют все запросы по передаче вооружения от третьих стран.
США продолжают системные поставки ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и пакетов вооружения в Украину, финансируемых европейскими союзниками. Задержек в передаче проплаченных средств ПВО или одобрении запросов оружия от третьих сторон нет.
Об этом заявил главнокомандующий войсками НАТО генерал Алексус Гринкевич во время общения с журналистами в Риге, сообщает Bloomberg.
В НАТО не видят задержек со снабжением Patriot для Украины
По словам генерала, партнеры продолжают регулярно передавать Украине необходимое вооружение для защиты неба.
– Все было доставлено. На самом деле мы получили поставки только на прошлой неделе. Я не буду вдаваться в информацию о количестве или типах ракет, но поставки продолжаются, — подчеркнул главнокомандующий войсками НАТО.
Отдельно он обратил внимание, что отсутствуют задержки по программе PURL (Списке приоритетных требований для Украины, в рамках которого члены НАТО финансируют закупку американского оружия).
— Ничего из того, что было включено в пакет PURL, оплаченный европейскими союзниками, не отложено. Каждый запрос на передачу данных третьим сторонам, сделанный правительством США, одобрен. Мы настойчиво продолжаем работать над будущими пакетами PURL, – утверждает Гринкевич.
Заявления НАТО прозвучали на фоне призывов президента Украины Владимира Зеленского к министру обороны США Питу Гегсету подписать соглашения о передаче Киеву ракетных комплексов и перехватчиков Patriot.
Потребность в наращивании поставок возникла на фоне спора между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом из-за решения главы Белого дома разрешить РФ продавать часть дизельного топлива на мировом рынке для сдерживания цен.
Также ожидается, что в следующем месяце в Объединенных Арабских Эмиратах возобновятся трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией.
Как сообщалось ранее, 26 октября Зеленский заявил, что Украина почти месяц ждет подписи главы Пентагона Пита Хегсета для поставок ракет для комплексов Patriot и Nasams.