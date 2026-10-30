США продолжают системные поставки ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и пакетов вооружения в Украину, финансируемых европейскими союзниками. Задержек в передаче проплаченных средств ПВО или одобрении запросов оружия от третьих сторон нет.

Об этом заявил главнокомандующий войсками НАТО генерал Алексус Гринкевич во время общения с журналистами в Риге, сообщает Bloomberg.

В НАТО не видят задержек со снабжением Patriot для Украины

По словам генерала, партнеры продолжают регулярно передавать Украине необходимое вооружение для защиты неба.

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– Все было доставлено. На самом деле мы получили поставки только на прошлой неделе. Я не буду вдаваться в информацию о количестве или типах ракет, но поставки продолжаются, — подчеркнул главнокомандующий войсками НАТО.

Отдельно он обратил внимание, что отсутствуют задержки по программе PURL (Списке приоритетных требований для Украины, в рамках которого члены НАТО финансируют закупку американского оружия).

— Ничего из того, что было включено в пакет PURL, оплаченный европейскими союзниками, не отложено. Каждый запрос на передачу данных третьим сторонам, сделанный правительством США, одобрен. Мы настойчиво продолжаем работать над будущими пакетами PURL, – утверждает Гринкевич.

Заявления НАТО прозвучали на фоне призывов президента Украины Владимира Зеленского к министру обороны США Питу Гегсету подписать соглашения о передаче Киеву ракетных комплексов и перехватчиков Patriot.

Потребность в наращивании поставок возникла на фоне спора между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом из-за решения главы Белого дома разрешить РФ продавать часть дизельного топлива на мировом рынке для сдерживания цен.

Также ожидается, что в следующем месяце в Объединенных Арабских Эмиратах возобновятся трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией.

Как сообщалось ранее, 26 октября Зеленский заявил, что Украина почти месяц ждет подписи главы Пентагона Пита Хегсета для поставок ракет для комплексов Patriot и Nasams.

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