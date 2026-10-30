США продовжують системні постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot та пакетів озброєння в Україну, які фінансуються європейськими союзниками. Затримок у передаванні проплачених засобів ППО або схваленні запитів на зброю від третіх сторін немає.

Про це заявив головнокомандувач військ НАТО генерал Алексус Гринкевич під час спілкування з журналістами у Ризі, повідомляє Bloomberg.

У НАТО не бачать затримок із постачанням Patriot для України

За словами генерала, партнери продовжують регулярно передавати Україні необхідне озброєння для захисту неба.

Зараз дивляться

— Все було доставлено. Насправді ми отримали постачання лише минулого тижня. Я не буду вдаватися в інформацію про кількість чи типи ракет, але постачання тривають, — наголосив головнокомандувач військ НАТО.

Окремо він звернув увагу, що відсутні затримки за програмою PURL (Список пріоритетних вимог для України, у межах якого члени НАТО фінансують закупівлю американської зброї).

— Нічого з того, що було включено до пакету PURL, що було оплачено європейськими союзниками, не відкладено. Кожен запит на передавання даних третім сторонам, який був зроблений урядом США, схвалений. Ми наполеглимо продовжуємо працювати над майбутніми пакетами PURL, — стверджує Гринкевич.

Заяви НАТО пролунали на тлі закликів президента України Володимира Зеленського до міністра оборони США Піта Гегсета підписати угоди про передачу Києву ракетних комплексів та перехоплювачів Patriot.

Потреба в нарощуванні постачань виникла на тлі суперечки між Зеленським та президентом США Дональдом Трампом через рішення очільника Білого дому дозволити РФ продавати частину дизельного пального на світовому ринку для стримування цін.

Також очікується, що наступного місяця в Об’єднаних Арабських Еміратах мають відновитися тристоронні переговори між США, Україною та Росією.

Як повідомлялося раніше, 26 жовтня Зеленський заявив, що Україна протягом майже місяця очікує на підпис очільника Пентагону Піта Гегсета для постачання ракет для комплексів Patriot та Nasams.

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