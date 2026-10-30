В ноябре 2026 года Латвия впервые в истории будет председательствовать в Совете Безопасности ООН. Одним из главных приоритетов страны станет ситуация в Украине.

Об этом агентству LETA сообщила пресс-секретарь Постоянного представительства Латвии при ООН Сигне Знотину-Зноту, передает The Baltic Times.

Латвия впервые возглавит Совет Безопасности ООН: что известно

С 1 ноября Латвия на один месяц возьмет на себя председательство в Совете Безопасности ООН. В течение этого периода ее представители будут председательствовать на всех официальных и неформальных заседаниях Совбеза.

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Особое внимание Рига планирует уделить войне России против Украины, а также вопросам международной безопасности, связанным с новыми технологиями.

Посол Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес отметила, что председательство позволит стране активнее продвигать свои приоритеты и привлекать внимание международного сообщества к угрозам, исходящим от России.

По ее словам, около 90% повестки дня Совета Безопасности ООН составляют регулярные и обязательные заседания. В то же время страна, председательствующая в Совете, может инициировать одну или две дополнительные встречи по вопросам, которые считает особенно важными.

Латвия планирует использовать эту возможность для продвижения своих приоритетов, среди которых — поддержка Украины.

Латвия стремится не допустить нормализации российской агрессии

По словам Павлюты-Десландес, одной из главных задач Латвии в Совете Безопасности ООН остается поддержание международного внимания к полномасштабной войне России против Украины.

— Мы прилагаем все усилия, чтобы вопрос о войне России в Украине оставался на одном из первых мест в повестке дня Совета Безопасности ООН, чтобы не допустить нормализации агрессии России против Украины, противодействовать российской пропаганде и лжи, а также объяснять международному сообществу империалистические цели России и их глобальные последствия, — подчеркнула дипломатка.

Она отметила, что поддержка Украины напрямую связана с национальной безопасностью самой Латвии.

По мнению посла, участие в Совбезе ООН еще раз показало, насколько важно каждый день защищать независимость и свободу государства.

По данным латвийской стороны, в течение 2026 года Совет Безопасности ООН провел 16 официальных заседаний, посвященных Украине.

Почти все они были созваны Латвией совместно с европейскими союзниками по просьбе украинской стороны.

Кроме того, Рига организовала неформальную встречу по формуле Аррии, посвященную гуманитарным последствиям российской агрессии.

На ней обсуждали положение украинских военнопленных, гражданских заложников, незаконно удерживаемых лиц, а также случаи вербовки иностранцев в российскую армию.

Латвия начнет председательствовать 1 ноября 2026 года и будет выполнять эти обязанности до конца месяца.

Она станет последней из четырех европейских стран, которые поочередно председательствовали в Совбезе ООН. До этого эти обязанности выполняли Дания, Франция и Греция.

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