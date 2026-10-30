У листопаді 2026 року Латвія вперше в історії головуватиме в Раді Безпеки ООН. Одним із головних пріоритетів країни стане ситуація в Україні.

Про це агентству LETA повідомила прессекретарка Постійного представництва Латвії при ООН Сігне Знотіну-Зноту, передає The Baltic Times.

Латвія вперше очолить Раду Безпеки ООН: що відомо

Із 1 листопада Латвія на один місяць перебере головування в Раді Безпеки ООН. Протягом цього періоду її представники головуватимуть на всіх офіційних і неформальних засіданнях Радбезу.

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Особливу увагу Рига планує приділити війні Росії проти України, а також питанням міжнародної безпеки, пов’язаним із новими технологіями.

Посол Латвії при ООН Саніта Павлюта-Десландес зазначила, що головування дозволить країні активніше просувати власні пріоритети та привертати увагу міжнародної спільноти до загроз, які становить Росія.

За її словами, близько 90% порядку денного Ради Безпеки ООН становлять регулярні та обов’язкові засідання. Водночас держава, яка головує, може ініціювати одну або дві додаткові зустрічі з питань, які вважає особливо важливими.

Латвія планує використати цю можливість для просування своїх пріоритетів, серед яких — підтримка України.

Латвія прагне не допустити нормалізації російської агресії

За словами Павлюти-Десландес, одним із головних завдань Латвії в Раді Безпеки ООН залишається збереження міжнародної уваги до повномасштабної війни Росії проти України.

— Ми докладаємо всіх зусиль, щоб питання війни Росії в Україні залишалося на високому місці в порядку денному Ради Безпеки ООН, щоб запобігти нормалізації агресії Росії проти України, протидіяти російській пропаганді та брехні, а також пояснювати міжнародній спільноті імперіалістичні цілі Росії та їхні глобальні наслідки, — наголосила дипломатка.

Вона зауважила, що підтримка України безпосередньо пов’язана з національною безпекою самої Латвії.

На думку посла, участь у Радбезі ООН ще раз продемонструвала, наскільки важливо щодня захищати незалежність і свободу держави.

За інформацією латвійської сторони, протягом 2026 року Рада Безпеки ООН провела 16 офіційних засідань, присвячених Україні.

Майже всі вони були скликані Латвією спільно з європейськими союзниками на прохання української сторони.

Крім того, Рига організувала неформальну зустріч за формулою Аррії, присвячену гуманітарним наслідкам російської агресії.

Під час неї обговорювали становище українських військовополонених, цивільних заручників, незаконно утримуваних осіб, а також випадки вербування іноземців до російської армії.

Латвія розпочне головування 1 листопада 2026 року та виконуватиме ці обов’язки до кінця місяця.

Вона стане останньою серед чотирьох європейських держав, які послідовно головували в Радбезі ООН. До цього відповідні обов’язки виконували Данія, Франція та Греція.

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