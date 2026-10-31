В русской Уфе ночью раздавались взрывы. Впоследствии сообщили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе Башнефть-Новойл.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

В Уфе раздавались взрывы

Местные власти не сообщали об инцидентах в Уфе.

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Росавиация закрыла аэропорт Уфы для самолетов около 4 утра по местному времени. Аэропорт остается закрытым.

В то же время ASTRA сообщает, что на территории предприятия зафиксировали пожар, якобы, после атаки. Горит установка каталитического риформирования Л-35. Местные жители в городских чатах утверждают, что под ударом оказались сразу два предприятия.

Установка каталитического риформинга Л-35 – ключевой элемент технологической цепочки любого крупного нефтеперерабатывающего завода. Она отвечает за выпуск высокооктанового компонента автомобильных бензинов – риформата – и водорода, необходимого для очистки моторного топлива.

НПЗ Башнефть-Новойл расположен в Северной промышленной зоне Уфы и входит в состав крупного Уфимского нефтеперерабатывающего комплекса.

Предприятие специализируется на производстве высококачественных бензинов стандарта Евро-6, дизельного горючего, авиационного керосина и промышленных масел.

Компания Башнефть, принадлежащая ПАО Роснефть, управляет в Уфе тремя крупными нефтеперерабатывающими заводами, расположенными рядом друг с другом: Башнефть-Уфанефтехим, Башнефть-Новойл и Башнефть. Вместе они образуют Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, суммарная мощность которого достигает 23,5 млн. тонн сырья в год. Он является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих комплексов России.

Предыдущий пожар в промышленной зоне Уфы, где расположены эти предприятия, фиксировался 21 сентября.

30 октября в Самарской области после атаки загорелся Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, производящий реактивное топливо для нужд российской армии.

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